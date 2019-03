BÉLANGER DAIGLE, Marthe



Cette grande dame, aimée et admirée par sa famille et toute la communauté dans laquelle elle a vécu, s'est éteinte le 15 mars 2019 à l'âge de 91 ans, 11 mois. Épouse de feu monsieur Jean-Joseph Daigle, fille de feu dame Claire Chouinard et de feu monsieur Jules Bélanger, elle résidait à Saint-Pamphile, comté de l'Islet.Elle sera profondément regrettée par ses enfants et leurs conjoints: Camille et Dominique Pelletier, Richard et Francine Laroche, Sylvie et Jonathan Hurdon, Pierre et Élaine Anctil, Claire et Jocelyn Gagnon, Jacques et Sylvie Brahy; Ses frères et sœurs et leurs conjoints: Mariette, Claudette et Jacques Loiselle, Gilberte et Roch Pelletier, Robert et Claudette Labonté, Roger et Suzanne Bois, Normand; Ses 16 petits-enfants et ses 8 arrière- petits-enfants. Sont également affectés par son départ, ses neveux, ses nièces et ami(e)s. Les personnes désireuses de lui rendre hommage sont invitées à faire un don à la Société Alzheimer, casier postal 1, Sainte-Marie, G6E 3B4. Il sera possible de le faire par le biais de la résidence funéraire. Le Havre du Lac l'a accueillie en juillet 2015. Elle y a vécu ses derniers moments dans la sérénité et le plus grand respect, y recevant des soins attentifs et compétents. La famille tient à exprimer son immense gratitude à Florice et Linda, Fondatrices du Havre du Lac, ainsi que toute l'équipe du CLSC qui y œuvre. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 22 mars de 19h à 21h; Samedi jour des funérailles à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 23 mars 2019 à 11 h en l'église de Saint-Pamphile suivi de l'inhumation au cimetière paroissial " Bellevue ".