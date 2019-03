Elle a peur que le tueur vienne finir le travail

Une aînée qui a été attaquée à coups de hache, et dont la fille unique a été assassinée sous ses yeux, craint que le meurtrier vienne finir ce qu’il a commencé s’il est libéré plus tôt que prévu.

Mauricette Chatelain-Tessier a peur que son ancien gendre Michel Desjardins revienne s’en prendre à elle si la Commission des libérations conditionnelles du Canada le laisse sortir du pénitencier.

Pour le moment, le tueur ne peut aspirer à une libération conditionnelle totale avant avril 2028, soit 25 ans après avoir commis ses crimes d’une extrême violence.

Cela pourrait toutefois changer puisqu’il requiert actuellement la permission de devancer sa date d’admissibilité à cette année.

Desjardins espère ainsi convaincre un jury de quatre femmes et sept hommes qu’il mérite de bénéficier de la clause de la dernière chance, en vertu de sa bonne condition en détention.

« J’ai vu le pire de lui »

« Quand j’y pense, ça me fait peur. J’ai peur parce que moi je sais de quoi il est capable, cet homme-là. Moi, j’ai vu le pire de lui », a écrit l’aînée dans une lettre lue cette semaine dans le cadre de la révision judiciaire du meurtrier de 62 ans.

L’octogénaire n’était pas présente au palais de justice de Saint-Jérôme, mais la procureure, Me Claudia Carbonneau, a transmis ses appréhensions au jury chargé d’évaluer la demande du tueur.

Desjardins purge une peine de prison à vie pour le meurtre prémédité de son ex-conjointe Nadège Chatelain et une tentative de meurtre à l’endroit de son ex-belle-mère.

Le 9 avril 2003, le tueur a fait irruption chez Mme Chatelain en défonçant la porte de sa résidence de Rawdon, dans Lanaudière.

Une dispute survenue dans les heures précédentes est à l’origine de cette entrée fracassante.

Le couple avait rompu deux mois plus tôt, mais se voyait encore à l’occasion.

Selon la version officielle, Desjardins s’est jeté sur la victime de 50 ans en l’empoignant à la gorge.

Mauricette Chatelain-Tessier a tenté de défendre sa fille en frappant l’homme avec une barre métallique, mais ce dernier a répliqué en lui assénant deux coups de hache, si bien qu’elle a perdu conscience.

Desjardins a ensuite poignardé son ex-conjointe à mort, avant de la traîner au milieu de la rue, où il l’a laissée gisante, à moitié nue.

« La maison était comme un film d’horreur. Tout cela est ancré dans ma tête à tout jamais », a témoigné en larmes Mélissa Levasseur, la fille de la victime.

Détenu depuis ce temps, Desjardins a eu un parcours sans embûches derrière les barreaux, ont souligné au jury plusieurs intervenants.

Difficile à duper

« Pour ceux d’entre vous qui douteraient encore de l’honnêteté et de la sincérité de M. Desjardins, demandez-vous comment un homme emprisonné depuis 16 ans, observé 24 heures sur 24 par les services correctionnels, pourrait entretenir une duperie de si longue haleine sans jamais être démasqué », a plaidé mercredi Me Sandra Brouillette, qui défend le sexagénaire avec Me Cynthia Chénier.

La Couronne, représentée par les avocats Claudia Carbonneau et Sédrik Valiquette, a quant à elle demandé au jury de ne pas permettre au meurtrier de quitter le pénitencier plus tôt que prévu.

« Malgré les efforts que monsieur a pu démontrer à travers les années, malheureusement, le travail effectué est encore à un stade embryonnaire », a insisté Claudia Carbonneau, tout en invitant les jurés à se pencher sur la crédibilité du tueur.

Le jury délibère depuis qu’il a reçu les directives du juge Michel Pennou jeudi.