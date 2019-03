BOIS, Rita Couture



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 15 mars 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Rita Couture, épouse de monsieur Marc Bois, fille de feu monsieur Roland Couture et de feu madame Marie-Anne Légaré. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: François (Vanessa Bouffard) et Martin (Marilyn Talbot); ses petits-enfants: Kevin, Samantha, Yannick, Océanne; ses frères et soeurs: feu Gilles (Suzanne Demers), Jean-Marie (feu Hélène Vézina), Denise (Alfred Morneau), Lise (Yves St-Laurent), Richard, Daniel (Nicole Morin), Diane (Carol Huard), Doris, Claude (France Gagné), Johanne (Michel Thérrien), Céline (Gilles Cayouette) et Mario (Linda Charest); ses beaux-frères et belles-soeurs: Lise (Adrien Couture), Gilles, Bruno (Charlotte Bélanger); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 5e étage des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le 3e étage du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera aule vendredi 22 mars de 19h à 22h ainsi queà compter de 14h.