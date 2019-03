JEAN, Robert



À l'Hôpital de Montmagny, le 14 mars 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Robert Jean, époux de feu dame Gisèle Pellerin, fils de feu dame Antoinette Labbé et de feu monsieur Antoine Jean. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Il laisse dans le deuil ses enfants: Christian, Nicole (Langis Jean) et Donald, ainsi que son petit-fils Stéphane Jean. Il était le frère et le beau-frère de: feu Henri-Louis (feu Céline Pelletier), feu Thérèse (feu Camille Robichaud), Cécile (René Morneau), feu Monique (feu Émilien Roux), Annette (feu Clément Bégin), feu André (Francine Porlier); de la famille Pellerin : Georgette (feu Jules Sénéchal), Jeanne-D'Arc (feu Léopold Jean), feu Jean-Paul (Jocelyne Guillemette) et Henri (Paulette Anctil). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital de Montmagny, ainsi qu'à celui du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour les bons soins apportés. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 9h.L'inhumation sera faite ultérieurement au cimetière paroissial " Sous les étoiles ".