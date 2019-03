LANGLAIS, Bernadette Belleau



À l'hôpital St-Sacrement, le 2 mars 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Bernadette Belleau, épouse de feu monsieur Alfred Langlais et fille de feu monsieur Arthème Belleau et de feu madame Albertine Langlois. Elle demeurait à Portneuf. Madame Belleau laisse dans le deuil ses enfants: Louisette (feu Philippe Leclerc), Jacques, Doris, Yvan, Claude (feu Francine Charest), Paul, Marc (Diane Arseneault) et Jacqueline (Normand Hardy); ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants; sa filleule Yvette Lelcerc (Luc Langlais); ses frères et sœurs de la famille Belleau: feu Juliette (feu Maurice Latulippe), feu Rosaire, feu Simonne (feu Martin Carpentier), feu Germaine (feu Jean-Paul Thibault), feu Gérard (feu Jacqueline Frenette) et feu Jacqueline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlais: feu Ferdinand (feu Irène Frenette), feu Dominic (feu Dulcina Jobin), feu Joseph (feu Suzanne Germain), feu Welley (feu Émilienne Paquet) et feu Alphonse (feu Claudia Marcotte) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 2ième étage de l'hôpital St-Sacrement et au Manoir de Cap-Santé pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Belleau ne sera pas exposée.Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 11h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5 a/s Hôpital du St-Sacrement. www.fondationduchudequebec.ca. Les formulaires seront disponibles à l'église.