TRIANTAFILLOU, Georges



À l'I.U.C.P.Q., le 22 février 2019, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédé monsieur Georges Triantafillou, vétéran de la guerre de Corée, époux de dame Doris Krupka, fils de feu monsieur Konstantine Triantafillou et de feu dame Maria Marmaras. Né à Kalavrita, en Grèce, il demeurait à Québec (Ste-Foy).de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mount Hermon. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Doris, ses enfants : Sonja (Michel Lacroix), Constantin (Dino) (Annie Trudel, la mère de ses enfants) et Peter (Laine Mackinley); ses petits-enfants : Joshua, Joey, William, Regan, Eva, Caden et Ashlyn. Il était le frère de Angela (feu Takis Karayonnopoulos), Violetta (feu Tasus Soukoulis) et Nick (Maho Papandoni). Il laisse également dans le deuil la famille Krupka, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'I.U.C.P.Q., pour l'excellence des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1B 0B8, Tél, : 418-656-4999.