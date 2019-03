DULAC, Marie-Jeanne



À l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec, le 9 mars 2019, à l'âge de 100 ans et 5 mois, est décédée dame Marie-Jeanne Dulac, épouse en premières noces de feu Maurice Veilleux, en secondes noces de feu Rock Boivin et conjointe de feu Alphonse Roy. Elle demeurait à Frampton.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Frampton, vendredi le 22 mars de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse le deuil ses enfants : Gilles Veilleux (feu France Robitaille) et Roger Dulac (Elrey Clark); ses petits-enfants : Pierre (Laurie Annis), Sylvie, Alain, Guy (Caroline Bowen), Éric (Claudine Picard), Julie (John Kentot) et Christine (Jos Grand); ses 20 arrière-petits-enfants et ses 2 arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la soeur d'Omer (Simone), Bruière (Rolande), Méville (Huguette) et Richard (Thérèse). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement de Québec pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec (4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8) : www.coeuretavc.ca ou à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Frampton).