FRÉGEAU FRASER, Marie-Paule



Au Foyer D'Youville de Montmagny, le 14 mars 2019, à l'aube de ses 100 ans, est décédée dame Marie-Paule Frégeau épouse de feu monsieur Roméo Fraser et mère de feu Yvan Fraser. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Elle était la fille de feu dame Maria Fournier et de feu monsieur Adélard Frégeau; la sœur et la belle-sœur de: feu Rosaire (feu Jeannette Dubé), feu Gérard, feu Yvan, Marie-Jeanne (feu Jean Brousseau), feu Jean-Louis (Monique Gagné), Fernande (feu Alfred Boulet), Claude (Rachelle Lamarre), Rose-Aimée et Paul-Urbain (feu Marcelle Prévost); de la famille Fraser: feu Lucien (Marthe Paquet), feu l'abbé Joachim, Daniel, feu Géralda (feu René Boulanger), feu Gabrielle (feu Paul St-Pierre) et feu Blanche-Eva (feu Robert Fortin). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. La famille désire remercier Madame Rose-Hélène Caron pour les bons soins prodigués avec dévouement depuis les quatre dernières années. Sincère merci également au personnel de la Résidence Marcelle-Mallet de Cap-Saint-Ignace. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Marcelle- Mallet, 91, rue du Manoir Est, Cap-Saint-Ignace (Qc) G0R 1H0 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 11h30.L'inhumation sera faite ultérieurement au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.