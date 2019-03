Le CH doit gagner à la maison

Le portrait se dessine peu à peu dans l’Est et les Hurricanes de la Caroline semblent vouloir se distancer dans la course aux deux dernières places donnant accès aux séries. La lutte se fera donc entre le Canadien de Montréal et les Blue Jackets de Columbus, et pour cette dernière ligne droite le Tricolore aura besoin de ses partisans plus que jamais.

Les Jackets n’ont actuellement qu’un point d’avance sur le CH et les deux formations ont disputé 73 parties. Montréal disputera cinq de ses neuf derniers matchs à domicile contre seulement trois matchs pour Columbus.

C’est là que ça pourrait se jouer.

Les partisans montréalais sont passionnés et connaissent le hockey. Lors des derniers matchs présentés au Centre Bell, on a senti les amateurs impatients et on a même entendu, à quelques reprises, des huées provenir des gradins.

DISTRACTION

Comprenez-moi bien, je ne suis pas ici pour donner des conseils à personne. C’est dans les droits les plus fondamentaux du partisan qui paie le gros prix pour venir encourager son équipe d’exprimer son mécontentement s’il en ressent le besoin. Toutefois, à l’interne, je sais à quel point ça dérange les joueurs. Tous les joueurs, à part ça, pas seulement les jeunes qui ont un peu moins d’expérience.

À certaines occasions, par contre, ça frôle la méchanceté. Personne n’y est à l’abri d’ailleurs, quand on se souvient que Jean Béliveau, Larry Robinson et Patrick Roy ont déjà subi les foudres des amateurs durant leur carrière.

Par contre, en ce moment, je pense que les partisans devraient d’abord et avant tout être derrière leur équipe. Les prochains matchs seront d’une importance capitale.

GROSSE VICTOIRE

Et ça commence ce soir avec la visite des Islanders de New York. J’ai hâte de voir l’effet qu’aura la victoire de mardi sur le moral des troupes. Il n’y a souvent pas de meilleur moyen de reprendre confiance dans un passage à vide que de gagner un match aussi important que celui contre les Flyers, sur la route, de surcroît.

En cette période de l’année où chaque point est crucial, le Canadien ne pouvait se permettre de perdre et il a bien répondu. Ce ne fut pas une prestation incroyable, mais plutôt un match lors duquel on sentait chaque joueur conscient de l’enjeu, soucieux de ne pas créer de revirements.

Mais il ne faut pas que ça s’arrête là. La troupe de Claude Julien n’a plus le choix. Il doit récolter deux points ce soir contre les Islanders, puis deux autres lors de la visite des Sabres de Buffalo, samedi.

GALLAGHER

Parmi les points positifs à l’heure actuelle chez le Canadien, on ne peut passer sous silence le travail de Brendan Gallagher, qui compte 31 buts cette saison. À 14 reprises, c’est lui qui a marqué le premier but du match pour le CH. C’est beaucoup !

Avant les matchs d’hier soir, il venait au septième rang de toute la LNH au chapitre des lancers au but avec 266. Ça, c’est presque 90 de plus que son plus proche poursuivant chez le CH, Tomas Tatar, qui en compte 179.

Le fougueux attaquant n’est peut-être pas un passeur émérite, mais il a tout compris quand les entraîneurs disent que si tu diriges des rondelles au filet, tu vas créer des chances de marquer.

-Propos recueillis par Kevin Dubé

AVOIR DU PLAISIR

Encore mardi soir, les Hurricanes se sont dépassés après leur victoire de 3-2 contre les Penguins de Pittsburgh, en offrant une autre célébration aussi loufoque que spectaculaire. L’attaquant Micheal Ferland et le défenseur Justin Faulk se sont pris pour des chasseurs de canards en utilisant leur bâton comme carabine et mimant de tirer sur des canards, qui, en fait, étaient les gants que leurs coéquipiers lançaient dans les airs. Du bonbon ! La personne qui planifie ces célébrations fait de l’excellent travail. On me demande souvent, d’ailleurs, si on pourrait reproduire ça dans un autre marché de la LNH, et ma réponse est non. L’idée originale vient des Hurricanes et il n’y aurait aucun moyen de transposer ça ailleurs sans que ce soit du plagiat. Néanmoins, dans une ligue trop souvent aseptisée, c’est extrêmement rafraîchissant de voir ce que les Hurricanes ont su implanter.

SÉRIES LHJMQ

Je tiens à souhaiter bonne chance à toutes les équipes de la LHJMQ qui prennent part aux séries éliminatoires. J’ai eu l’occasion de remporter deux fois la coupe du Président et ce sont des souvenirs que je n’oublierai jamais. Je me souviens qu’à l’époque, je rappelais sans cesse à mes joueurs d’en profiter au maximum et de savourer chaque moment, et j’aurais envie de lancer le même message aux joueurs actuels. La majorité des jeunes ne le savent pas, mais ils vivent actuellement les plus belles années de leur vie. Plusieurs ne connaîtront pas de carrière chez les professionnels, mais tous vont se souvenir de leurs années dans le junior. Et c’est la même chose pour les entraîneurs. Messieurs, vous faites partie de l’élite provinciale. Chérissez cette expérience que vous vivez.

McDAVID EN A MARRE

On a récemment vu des signes d’impatience chez Connor McDavid à la suite d’une défaite des Oilers d’Edmonton. Cette équipe a tout intérêt à trouver un moyen de redresser la barque, et rapidement, parce que McDavid est de toute évidence tanné de perdre. J’aimerais que le propriétaire de l’équipe fasse table rase et engage du nouveau personnel hockey de A à Z. Les Oilers ne peuvent se permettre de se mettre à dos leur joueur vedette qui se défonce, soir après soir, pour une organisation moribonde qui ne semble pas avoir d’avenir. Ça ne pourra pas durer à long terme.