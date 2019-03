Le Drakkar est prêt pour sa nouvelle saison

Le Drakkar de Baie-Comeau débutera officiellement sa nouvelle saison, vendredi soir, alors qu’il disputera le premier match de sa série huitième-de-finale face aux Wildcats de Moncton.

Hôtes des visiteurs du Nouveau-Brunswick sur la patinoire du centre Henry-Leonard, les hockeyeurs nord-côtiers tenteront vite de casser la glace lors de ce duel initial de la ronde éliminatoire.

Après quelques bonnes séances à l’entraînement, la troupe de l’entraîneur-chef Martin Bernard se sent d’attaque. «Les gars ont bien travaillé durant la semaine. L’ambiance est très bonne et tout le monde a bien hâte que ça commence», a assuré le pilote du navire.

Conscients du niveau de jeu et de la force de l’adversaire, le dirigeant et ses hommes se disent prêts. «On tourne la page sur la dernière saison. Les compteurs sont à zéro pour tout le monde et il est maintenant le temps de se mettre au travail», a imagé le patron derrière le banc.

Misant sur un alignement en santé, Bernard s’attend à une confrontation très intense. «Il y a beaucoup de similitudes entre les deux équipes. La série va se jouer pouce par pouce. L’important pour nous, c’est de garder le focus et le contrôle sur ce qu’on doit faire sur la patinoire.»

Sur le plan offensif, le Drakkar devra avoir à l’œil les Jakob Pelletier, Jeremy McKenna, Mika Cyr et Alexander Khovanov, qui seront confrontés aux Ivan Chekhovich, Nathan Légaré, Gabriel Fortier et Yaroslav Alexeyev.

Devant le filet, les vikings du navire feront confiance au gardien de but de 19 ans Alex D’Orio, qui croisera le fer à un autre vétéran de 20 ans et ex-cerbère du Drakkar, Francis Leclerc.

En bref

Les deux clubs, qui ont terminé respectivement deuxième et septième au classement de la conférence de l’Est, ont divisé les honneurs des deux confrontations disputées en saison régulière et ont remporté leur match en territoire ennemi... Les Wildcats avaient inscrit un gain de 5-4 à Baie-Comeau, en novembre, avant de voir leurs prochains rivaux répliquer avec une victoire de 4-3 sur la glace du Centre Avenir, à la fin du mois de janvier... En raison de la distance échelonnée sur plus de 1 000 kilomètres entre les deux villes et les nombreuses péripéties navales du navire Apollo, les deux équipes voyageront par la voie des airs dans cette série présentée sous la formule 2-3-2.