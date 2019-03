Lee, le marqueur méconnu

MONTRÉAL | Il a marqué 34 et 40 buts à ses deux dernières saisons. Il devrait encore une fois atteindre le plateau des 30 buts cette année. Il porte maintenant un « C » sur son chandail. Mais il reste encore assez loin des projecteurs.

Modeste choix de 6e tour (152e au total) au repêchage de 2009, Anders Lee a maintenant pris le relais de John Tavares comme meneur des Islanders de New York. Il le fait très bien sans toutefois y retirer une gloire particulière.

Le nom de Lee ressort rarement dans les discussions à la taverne du coin pour identifier les meilleurs marqueurs dans la LNH. Depuis la saison 2016-2017, il vient pourtant au 10e rang avec 101 buts. Avant les rencontres de jeudi soir dans le circuit Bettman, il devançait de gros noms comme David Pastrnak, Vladimir Tarasenko, Leon Draisaitl, Evgeni Malkin ou Tyler Seguin.

« Je m’occupe de mes petites affaires et je ne me soucie pas à savoir si je suis un joueur sous-estimé ou non, a rappelé Lee au Journal à quelques heures du match contre le Canadien. Nous n’avons pas participé souvent aux séries depuis mon entrée dans la LNH et nous jouons dans un petit marché même si c’est New York. Nous n’avons pas la vitrine des Rangers. »

Lee a aussi une explication très honnête pour justifier son manque d’attention.

« Je ne marque pas de beaux buts, je n’ai rien d’un attaquant spectaculaire, a-t-il répliqué avec le sourire. C’est souvent en récupérant un retour ou en redirigeant un tir que je réussis mes buts. J’ai besoin de travailler fort pour marquer. »

Un maître devant le filet

À 6 pi 3 po et 231 lb, Lee rentre dans la catégorie des attaquants en puissance. Quand il vous serre la main, vous comprenez encore mieux ce principe.

Pour Jordan Eberle, Lee a un talent unique.

« Anders est le meilleur attaquant de la LNH pour se placer devant le filet adverse, a expliqué l’ailier droit des Islanders. Il est pratiquement indélogeable et il marque des buts en restant proche du gardien adverse. Il redirige aussi plusieurs tirs. »

« Il est l’un des joueurs les plus sous-estimés de la LNH, a-t-il enchaîné. Quand tu penses aux grands marqueurs du circuit, tu images rapidement un gars avec un tir incroyable ou un gars qui peut transporter la rondelle d’un bout à l’autre. Ce n’est pas dans le moule d’Anders, mais ça ne l’empêche pas de marquer plusieurs buts. »

Un bon capitaine

À sa première saison derrière le banc des Islanders, Barry Trotz a choisi Lee pour remplacer Tavares comme capitaine.

« Vous savez quoi, c’était un immense honneur pour moi, a précisé Lee. C’était un moment spécial quand Barry m’a annoncé que j’étais le choix de l’équipe pour porter le « C » de capitaine. Oui, il y a un peu de pression, mais je peux vivre avec ça. »

Trotz a fait l’éloge de son capitaine en matinée.

« Anders fait un très bon travail cette saison. John était l’image de cette franchise depuis plusieurs saisons et il avait comme mandat de le remplacer comme capitaine. Ce n’était pas facile. Mais Anders a gagné le respect de tout le monde. Il y a aussi une bonne communication entre lui et moi. Il est un pro sur la glace et à l’extérieur. Il me fait un peu penser à un capitaine comme Shea Weber à Montréal. »

En plus de ses responsabilités comme meneur, Lee devait aussi prouver qu’il avait le talent pour produire à un rythme aussi élevé sans la présence de Tavares. Maintenant utilisé aux côtés de la fusée Mathew Barzal, l’Américain originaire du Minnesota est encore un dangereux marqueur.