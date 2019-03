Les Hurricanes se butent au Lightning

Le Lightning de Tampa Bay a donné un coup de main au Canadien de Montréal, jeudi soir, à Raleigh, en disposant des Hurricanes de la Caroline par la marque de 6 à 3.

Occupant toujours la première place des équipes repêchées pour les séries éliminatoires dans l’Association de l’Est, les Hurricanes n’ont plus que deux points d’avance sur le Tricolore.

Pour sa part, le Lightning a signé une septième victoire consécutive. La troupe de Jon Cooper n’est qu’à quatre gains d’égaler le record établi par les Red Wings de Detroit en 1995-1996 pour le plus grand nombre de victoires en une saison (62).

L’attaquant Steven Stamkos et le défenseur Victor Hedman ont mené la charge sur le plan offensif pour les visiteurs en récoltant chacun trois points.

Stamkos a enfilé son 38e but de la saison, en avantage numérique, en plus de contribuer aux réussites d’Anthony Cirelli et de Brayden Point. Pour sa part, Hedman a obtenu trois mentions d’aide.

Ryan McDonagh, Ryan Callahan et Tyler Johnson ont également secoué les cordages pour le Lightning.

Du côté des Hurricanes, Nino Niederreiter, Dougie Hamilton et Jordan Staal ont été les marqueurs.

Devant le filet des visiteurs, Louis Domingue a repoussé 25 des 28 tirs auxquels il a fait face. À l’autre bout de la patinoire, Curtis McElhinney a alloué cinq buts sur 31 tirs.