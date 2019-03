Liberté refusée pour le «violeur de la voie ferrée»

Les autorités ont refusé jeudi d’octroyer une libération conditionnelle au « violeur de la voie ferrée » qui a traqué une dizaine de victimes, majeures et mineures, pour tenter d’avoir du sexe.

Le dossier de Patrick Desjardins n’est pas des plus reluisants.

Il a fait une dizaine de victimes, âgées de 10 à 46 ans, toutes traquées aux abords de pistes cyclables et de voies ferrées des Laurentides, entre 1998 et 2012.

Cagoulé, le prédateur surprenait ses proies en leur mettant une main sur la bouche pour les empêcher de crier.

À certaines occasions, celui qui a été surnommé l’agresseur de la voie ferrée est allé jusqu’à utiliser un couteau pour tenter d’avoir du sexe.

Plusieurs jeunes femmes ont pu fuir, mais pas toutes.

Il a été condamné à une lourde peine de 17 ans de détention en septembre 2014, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Délinquant à contrôler

Le juge Carol Richer l’a également déclaré délinquant à contrôler pour les 10 ans suivant sa libération, de sorte que l’agresseur sera étroitement surveillé par les autorités pendant près de trois décennies.

Jeudi, le détenu de 41 ans a demandé à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) la permission de continuer à purger sa peine dans une maison de transition.

Une requête rejetée par les commissaires Jessie Landry-Marquis et Janie Fortin.

Notons que l’agente de libération conditionnelle de Desjardins n’appuyait pas sa démarche et que le prédateur sexuel avait été refusé par deux maisons de transition.

Lors de l’audience, qui s’est déroulée au pénitencier de La Macaza, dans les Laurentides, Desjardins a candidement mentionné qu’il avait encore parfois des fantasmes d’agression lorsqu’il se masturbait.

Délits minimisés

Quelques minutes plus tard, il tentait de convaincre la CLCC qu’il ne représentait pas un danger, car il avait beaucoup travaillé sur lui-même.

« Vous minimisez vos délits et vous surestimez vos capacités. Vous avez une lourde problématique sexuelle et une pensée déviante depuis plusieurs années », a résumé la commissaire Landry-Marquis.

Ce qu'ils ont dit

« Si je suis capable de le faire [contrôler ses pulsions] en prison, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas capable dehors. Croyez-moi, je ne referais jamais ça [des agressions sexuelles]. »

– L’agresseur Patrick Desjardins

« Ça me fait un peu penser à un enfant qui joue à la cachette et qui se met la main devant les yeux en se disant : “Je ne vous vois pas, donc vous ne me voyez pas”. Vous ne voyez pas le danger. »

– La commissaire Jessie Landry-Marquis