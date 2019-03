LNH: d’autres matchs en Europe la saison prochaine

Quatre formations de la Ligue nationale de hockey (LNH), soit les Flyers de Philadelphie, les Blackhawks de Chicago, les Sabres de Buffalo et le Lightning de Tampa Bay, disputeront des matchs en sol européen la saison prochaine, a confirmé le circuit Bettman, jeudi.

Tel qu’évoqué par divers médias au cours des derniers jours, les Flyers et les Hawks amorceront la campagne à l’O2 Arena de Prague, en République tchèque, le 4 octobre. Puis, le public de Stockholm pourra applaudir Rasmus Dahlin et Victor Hedman les 8 et 9 novembre lors de deux joutes Sabres-Lightning.

Par ailleurs, les clubs de Chicago et de Philadelphie compléteront leur camp d’entraînement de l’autre côté de l’Atlantique. Les Hawks affronteront les Eisbaren de Berlin le 29 septembre, tandis que les Flyers joueront contre le HC Lausanne le lendemain.

Conséquemment, la LNH organisera des parties du calendrier régulier sur le Vieux-Continent pour la troisième année consécutive. En 2018-2019, les Oilers d’Edmonton ont croisé le fer avec les Devils du New Jersey à Göteborg, en Suède, alors que les Panthers de la Floride se sont mesurés aux Jets de Winnipeg à deux reprises à Helsinki, en Finlande.