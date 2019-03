L’un des meilleurs espoirs de la région a un pied dans la NCAA

À moins d’une surprise, l’un des plus beaux espoirs d’âge midget, Guillaume Richard, tournera le dos à la LHJMQ et poursuivra sa carrière aux États-Unis lors des prochaines années. Le défenseur du Blizzard du Séminaire Saint-François s’est entendu verbalement avec les Black Bears de l’université du Maine (NCAA) en prévision de la saison 2021-2022.

Ancien protégé du programme des Panthères du Collège Marie-de-l’Incarnation dirigé par Denis Francoeur, qui possède une longue feuille de route derrière le banc comme entraîneur dans le hockey junior québécois, l’arrière de 16 ans a longuement réfléchi avant de prendre sa décision, selon son père Claude.

L’institution lui a déroulé le tapis rouge en lui offrant une bourse d’études complète (full scholarship).

Un contingent chez Sam

« Guillaume est tombé en amour avec le hockey là-bas et avec la mentalité. Plus jeune, il a participé à plusieurs tournois aux États-Unis. La décision de Guillaume est pas mal prise, à moins d’un revirement majeur », a détaillé en entrevue avec Le Journal M. Richard, dont la famille est conseillée par Francoeur.

Richard, un natif de Cap-Santé dans Portneuf, n’est pas le seul joueur issu du programme trifluvien à s’être engagé avec une formation de la NCAA au cours des dernières semaines. Aussi admissible à la séance de sélection de juin prochain à Québec, Jacob Guévin a choisi l’université d’Omaha, au même titre que Joakim Lemay, qui appartient à l’Océanic de Rimouski.

« Aujourd’hui, les jeunes sont plus ouverts à différentes avenues [...] Cela dit, ce n’est rien contre la LHJMQ, c’est une belle ligue. Mon cousin Jean-Marc Richard a battu des records à Chicoutimi. Mais il y a d’autres choses qui existent et il va falloir que la LHJMQ s’ajuste pour différentes raisons. On sait que ce n’est pas toujours facile au niveau de l’école », estime le paternel.

Et les Remparts ?

Les Remparts parleront au huitième rang en première ronde du repêchage qui se déroulera au Centre Vidéotron le 8 juin, et selon nos informations, ils ont un intérêt marqué envers celui qui a aidé le Québec à ravir une première médaille d’or en 32 ans aux Jeux du Canada, en février dernier.

« C’est un espoir de premier plan qui va assurément sortir dans le top 10 », nous a révélé un recruteur sous le couvert de l’anonymat.

La famille Richard ne ferme pas totalement la porte au circuit Courteau si elle y trouve son compte au fil de rencontres qu’elle pourrait avoir avec certaines équipes d’ici l’encan. La bande de Patrick Roy pourrait-elle lui faire changer son fusil d’épaule ?

« Les Remparts, c’est l’équipe où Guillaume voudrait jouer le plus, il ne faut pas se le cacher, mais je pense que son idée est faite d’aller vers les États-Unis. Nous, on a affiché nos couleurs tout de suite », a-t-il dit.

D’ailleurs, le jeune hockeyeur s’est inscrit au Mount Saint Charles dans le Rhode Island la saison prochaine pour poursuivre son développement.