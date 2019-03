On va pouvoir avoir le glow de Rihanna cet été grâce au retour des «Body Lava»

À la demande générale, Rihanna a finalement ressorti ses fameux «Body Lava», des illuminateurs liquides pour le corps qui font briller la peau de mille feux.

L’an dernier à presque même date, celle derrière la ligne Fenty Beauty avait lancé ce produit dans deux teintes, Brown Sugar (un bronze) et Who Needs Clothes (un rose doré).

Body Lava en Brown Sugar, 69$, sephora.com

Body Lava en Who Needs Clothes?!, 69$, sephora.com

En quelques jours seulement les «Body Lava» étaient en rupture de stock, réduisant à néant notre rêve d’être des déesses enluminées durant l’été. Snif!

Heureusement, les «Body Lava» sont de retour sur les sites de Fenty Beauty et Sephora et en plus, offerts dans une nouvelle teinte dorée : Trophy Wife.

Body Lava en Trophy Wife, 69$, sephora.com

Pour celles qui n’ont jamais utilisé un illuminateur liquide sur le corps, on l’applique sur les points saillants du corps, comme le haut des épaules, les clavicules ou les jambes.

Les brillants sont plus apparents sur un teint bronzé, donc c’est notre allié parfait pour l’été afin de sublimer son bronzage. Bref, un must pour notre prochain voyage dans le Sud!

