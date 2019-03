Pas de panique pour Yvon Michel

Il y a quelques mois à peine, le promoteur Yvon Michel avait plusieurs champions du monde dans son écurie. Après un drame, une séparation et une contre-performance, il ne lui reste plus que Marie-Ève Dicaire avec une ceinture.

Certains promoteurs auraient appuyé sur le bouton de panique dans une telle situation. Pas Yvon Michel. Ce n’est pas la première fois qu’il se retrouve dans une position comme celle-là.

Adonis Stevenson a perdu son titre WBC des mi-lourds de façon dramatique en décembre. Deux mois plus tard, Eleider Alvarez a échappé son titre WBO après une défaite contre Sergey Kovalev. Finalement, après plusieurs semaines de négociations entre avocats, Artur Beterbiev a mis fin à son association avec GYM pour se joindre à l’écurie Top Rank au début de la semaine.

«Les retombées de la fin de notre association avec Artur Beterbiev sont très bonnes. C’est comme si on avait encore un champion au sein de notre équipe, a souligné Yvon Michel. C’est une bonne entente pour Artur et pour nous. Malgré tout, on est très fiers de ce que nous avons réalisé avec lui.

«Ça nous permettra d’investir dans la carrière de nos autres boxeurs. Nos perspectives d’avenir sont supérieures à celles qu’on avait à pareille date l’an dernier.»

Une offre pour Rivas

Le départ de Beterbiev et la retraite de Stevenson vont permettre à d’autres pugilistes de sortir de l’ombre. Parmi ceux-ci, il y a le poids lourd Oscar Rivas.

Au cours des derniers jours, son nom a été associé à Tyson Fury pour un éventuel combat. Selon les dernières informations, le Montréalais d’origine colombienne verra de l’action le 15 juin à Las Vegas.

«On vient de recevoir une offre pour une entente de quatre combats avec ESPN, qui commencerait lors de cette date, a précisé Michel. On est en train de négocier les termes avec le gérant d’Oscar, Stéphane Lépine.

«Les dirigeants d’ESPN croient en Oscar et ils sont prêts à lui donner les outils pour se rendre jusqu’au bout.»