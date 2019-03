Que réserve le ministre Girard?

Le premier budget de la CAQ sera faste : on doit s’attendre à des surplus record en raison de la bonne tenue de l’économie. Selon l’Institut du Québec, il pourrait atteindre 4,6 milliards $. Le gouvernement Legault cherchait d’ailleurs des « dépenses non récurrentes » pour utiliser cet argent. Sera-t-il tenté de construire des salles de classe pour les maternelles 4 ans ? François Legault martèle que ses priorités seront la santé, l’éducation, l’économie, puis l’environnement, qui s’est ajouté à la liste après les élections. « Nos engagements électoraux, on va tous les tenir et on va même en faire plus », a assuré le premier ministre hier lors de la période de questions. Voici quelques promesses à surveiller.

Des millions pour les enfants handicapés

En campagne électorale, François Legault a promis d’aider davantage les parents d’enfants lourdement handicapés. « Nous ne laisserons personne derrière. L’aide offerte sera modulée en fonction de la sévérité du handicap de l’enfant », expliquait alors le premier ministre. Ces parents doivent s’attendre à recevoir 22 M$ dans le premier budget Girard. La ministre de la Santé, Danielle McCann, l’a d’ailleurs confirmé en mêlée de presse : « C’est important pour nous d’aider les parents et c’est ce qu’on va faire. Il y aura des mesures dans le budget. On veut bien cibler l’aide qu’on peut donner aux parents. Ils n’ont pas à avoir de crainte. Je vais les rencontrer à court terme », a-t-elle lancé.

De l’argent pour les soins à domicile

En campagne électorale, la CAQ avait promis 200 M$ de plus par année en soins à domicile. François Legault a confirmé en partie cette information en affirmant à la presse parlementaire qu’il « est très fier des investissements qu’on va être capable d’annoncer en santé [...] pour ajouter des services pour nos aînés, entre autres dans les soins à domicile ».

En décembre, la ministre de la Santé, Danielle McCann, avait dit qu’elle souhaitait ouvrir les vannes et s’engageait à offrir aux établissements de santé tout l’argent nécessaire pour répondre aux besoins en santé à domicile.

Annulation de la taxe famille

Les parents qui ont des enfants dans les CPE et garderies privées subventionnées payeront un peu moins pour ce service à partir de cette année. François Legault s’était engagé à mettre fin à la « taxe famille » des libéraux, un tarif modulé en fonction du revenu, pour revenir au tarif unique quotidien de 8,05 $ par enfant. Il faudrait toutefois attendre la quatrième année du mandat caquiste pour y arriver. Pour le premier budget Legault, le coût budgétaire de cette mesure doit être de 40 M$, selon le cadre financier. Il serait de 160 M$ en 2022.

Plus d’argent pour les parents ?

Lors de la mise à jour économique en décembre, une « allocation famille » bonifiée de 500 $ a été annoncée pour le 2e et le 3e enfant. Il s’agit d’un premier pas. À terme, le montant supplémentaire doit atteindre 1200 $ annuellement par enfant. Mais ce ne sont pas toutes les familles qui peuvent en bénéficier. Pour l’instant, seules celles dont les revenus n’excèdent pas 108 000 $ en profiteront. En entrevue avec notre Bureau parlementaire, François Legault s’était engagé en décembre dernier à élargir au maximum la portée de cette mesure. « Ça va être pour tout le monde », a-t-il assuré.