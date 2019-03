Rabais pour véhicules électriques: Québec livre... et même un peu plus

Contrairement au gouvernement fédéral qui partait de zéro en ce qui a trait au soutien à l’achat de véhicules électriques, le gouvernement du Québec était déjà bien en selle dans le domaine, ayant déjà fait de nous la «Californie du Nord» en matière d’adoption de véhicules électriques.

Pas de coupures

Si certains craignaient que le gouvernement du Québec coupe dans le soutien aux véhicules électriques suite au dévoilement du budget fédéral où ce dernier accordait un incitatif à l’achat d’un véhicule électrique qui ira jusqu’à 5000$ pour les modèles de 45 000$ et moins, le premier budget du gouvernement Legault les rassurera. Non seulement il garde les rabais, mais il prolonge le financement à l’achat de véhicules électriques neufs jusqu’à 2020-2021 et alloue un «financement additionnel de 433,8 millions de dollars qui devrait encourager l’acquisition d’environ 66 000 véhicules électriques et l’installation de près de 27 500 bornes de recharge à domicile et de plus de 1 200 bornes de recharge au travail.»

Si l’on considère qu’il y a déjà environ 45 000 véhicules hybrides rechargeables et 100% électriques qui circulent au Québec, on peut d’ores et déjà conclure qu’avec ces fonds supplémentaires pour 66 000 véhicules électriques, le gouvernement compte soutenir financièrement l’atteinte de l’objectif de... 110 000 Véhicules Zéro Émission d’ici 2020, soit 10% de plus que ce qui était initialement prévu par le précédent gouvernement.

Véhicules électriques d’occasion: de projet pilote à programme régulier

Non seulement les rabais à l’achat de véhicules électriques neufs pouvant aller jusqu’à 8000$ restera en place jusqu’en 2021, mais le projet pilote d’acquisition de véhicules 100% électriques d’occasion fera maintenant partie prenante du programme Roulez Vert, permettant ainsi aux acheteurs de véhicules électriques d’occasion d’avoir droit à un rabais pouvant aller jusqu’à 4000$, une excellente nouvelle pour ceux et celles qui ne veulent pas investir trop de sous dans un véhicule neuf. 21,7 M$ y seront alloués d’ici 2021, ce qui sera assez pour financer l’achat d’environ 5400 véhicules électriques.

Reste à connaître les détails de ce «nouveau programme». Quelles seront les années visées? Est-ce qu’il demeurera concentré sur les véhicules 100% électriques? Nous n’avons pas ces détails pour le moment.

Une approche pragmatique

Je trouve rassurant de constater que le gouvernement Legault a compris que ce secteur est important pour le Québec et que, plutôt que de tenter de réinventer la roue comme certains nouveaux gouvernements peuvent être tentés de faire, celui-ci a décidé d’être pragmatique en prolongeant ce qui fonctionne déjà bien.

Écoles de conduite... électriques

Il y a du nouveau: un projet pilote de 4,5 M$ sera créé sur deux ans avec l’industrie des écoles de conduite pour les aider à favoriser la transition vers les véhicules électriques.

L’utilisation de ces véhicules pour l’enseignement de la conduite permettra également aux écoles de sensibiliser les apprentis conducteurs à l’utilisation des véhicules verts. Celui-ci sera implanté dans près d’une trentaine d’écoles de conduite de différentes régions du Québec.

Reste maintenant à voir ce que ce gouvernement fera avec tout le volet industriel de l’électrification des transports, c’est-à-dire le soutien du gouvernement Legault aux entreprises, scientifiques, ingénieurs et autres innovateurs qui travaillent d’arrache-pied à créer ici un créneau de développement économique.

D’après ce que je me suis laissé dire, celui-ci sera dévoilé un peu plus tard en 2019.

Bref, contrairement au budget fédéral, les choses sont beaucoup plus claires en matière de véhicules électriques dans le budget du Québec. Et c’est tant mieux.