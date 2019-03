[RUMEUR] Des souliers Adidas à l’effigie de Pikachu et Squirtle?

Après Dragon Ball Z et Game of Thrones, des rumeurs indiquent qu’Adidas pourrait gâter les fans de Pokémon sous peu avec des chaussures à l’image de vos petits monstres favoris.

Selon des photos publiées par l’usager Instagram hugokickz et rapportées par Sole, deux nouvelles (et très jolies) versions du modèle Stan Smith d’Adidas auraient été créées à l’effigie de deux Pokémon de la série originale, soit Pikachu et Squirtle.

Voir cette publication sur Instagram 😂😂 Une publication partagée par hugokickz (@hugokickz) le 18 Mars 2019 à 1 :26 PDT

En plus d’être recouvertes de dessins des sympathiques créatures, on retrouve également de belles broderies des deux monstres de poche sur le côté des paires de souliers qui circulent présentement sur les réseaux sociaux.

Alors, réelle collaboration à venir entre Adidas et Pokémon, vague prototype ou simplement un très beau design non-officiel qui vivra et mourra sur les réseaux sociaux?

Tant qu’il n’y aura pas de confirmation de la part du manufacturier allemand, ça reste à voir...

Cela dit, on suivra tout ça de très près!