Séduire les cinéphiles féminins

« Capitaine Marvel marche très, très fort. En plus d’attirer un public masculin comme les autres films de superhéros, il est allé chercher l’intérêt des femmes. Ça, c’est plus rare. Par exemple, ma fille de 8 ans avait hâte de voir Capitaine Marvel, tandis qu’un film comme Black Panther ne lui faisait ni chaud ni froid », estime le propriétaire des cinémas Guzzo.

« Et le timing est parfait aussi ; les gens savent que Capitaine Marvel va être dans le nouveau Avengers qui sort le mois prochain, alors ils veulent le voir pour se préparer », ajoute-t-il.

« Les studios américains écoutent leur public. Alors c’est certain que les personnages féminins vont jouer des rôles de plus en plus prédominants dans les films du genre », croit-il.