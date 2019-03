Tour initial des éliminatoires: l’Océanic croit avoir retenu la leçon de l’an dernier

RIMOUSKI | La pression demeure forte sur les épaules de Serge Beausoleil. Le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic de Rimouski tentera de franchir le tour initial des éliminatoires pour la première fois depuis sa conquête de la coupe du Président, en 2015.

À l’image de l’an dernier contre les Wildcats de Moncton, la tâche s’annonce ardue face aux Saguenéens de Chicoutimi. Le nouveau format des séries force l’Océanic à affronter l’une des formations les plus dominantes en fin de saison dans la LHJMQ.

La troupe de Yannick Jean a remporté ses sept derniers affrontements. Seulement dans la dernière semaine, l’attaquant Vladislav Kotkov a démontré l'étendue de son talent en récoltant sept points, dont cinq buts, en trois matchs.

«C’est une équipe qui nous a battu quatre fois sur six. Je laisse les chiffres parler. Les gars les prennent très au sérieux», indique Beausoleil.

Qui plus est, deux de ces victoires ont été enregistrées dans le Bas-Saint-Laurent, dont la dernière par la marque de 4-1, il y a seulement deux semaines.

Respecter l’adversaire

L’an dernier, les partisans rimouskois exigeaient déjà leurs billets pour la deuxième ronde lorsque l'Océanic a été surpris par les Wildcats en sept parties, malgré un écart de 31 points entre les deux clubs au classement général.

«Quand on est intelligent, on tire profit de toutes les leçons. On respecte beaucoup plus l’adversaire cette année. On le sait que ce sera difficile. Notre équipe est beaucoup plus mature. Leurs jeunes sont très responsables et défendent leur zone défensive. Ils attendent à quatre à la ligne bleue. Si tu laisses la rondelle à Kotkov ou Ducharme dans l’enclave, ils vont te faire mal», estime Serge Beausoleil.

La série entre les Saguenéens et l’Océanic s’entame vendredi soir au Colisée Financière Sun Life.