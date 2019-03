Un avant-goût de l’été au Salon du VR

À compter de 11 h ce matin, le Centre de Foires d’ExpoCité prendra des airs d’été avec l’ouverture officielle du Salon du véhicule récréatif de Québec présenté par l’ACVRQ.

Depuis de nombreuses années, le monde du VR est en constante montée partout au Canada. Il faut dire que l’arrivée à la retraite de nombreux baby-boomers a fait en sorte que ce mode de vie est devenu la norme pour plusieurs.

« En 2018, nous avons connu une hausse du marché de 11 %, affirme la présidente de l’Association des concessionnaires de véhicules récréatifs (ACVRQ), Josée Bédard.

Photo Julien Cabana, collaboration spéciale

« Oui l’arrivée des baby-boomers et des petites familles explique en partie cette augmentation, mais en plus, il faut ajouter les sportifs. Les gens qui font du vélo de montagne, du fatbike, de la randonnée, du kayak ou de la pêche sont aussi arrivés dans le marché. Maintenant, certains de nos équipements sont conçus pour cette clientèle comme en font foi les pneus spéciaux qui apparaissent sur certaines caravanes et tentes-caravanes. Ces pneus sont conçus pour faire du hors route. Le outdooring est très à la mode maintenant. Plusieurs campeurs vont aussi plus loin dans leur saison en utilisant leurs unités durant trois et même quatre saisons. »

Bien définir vos besoins

Avant de penser à faire l’acquisition d’un équipement de camping à partir de la tente-caravane jusqu’à l’autocaravane, la première chose à faire est de bien définir vos besoins.

« Le concessionnaire, en sachant ce que les gens cherchent, va tout de suite leur présenter une unité qui correspondra à leurs attentes, explique la présidente. De cette façon, nous serons en mesure de présenter un véhicule qui sera utile pour de nombreuses années. »

Rien ne l’arrête

Avec la demande sans cesse croissante et, surtout, les attentes des amateurs, l’industrie a dû se renouveler.

On voit de plus en plus apparaître des unités qui offrent plus que l’expérience camping traditionnelle. Pour les amateurs qui aiment voyager, il y a la nouvelle série B Plus qui représente une belle solution. Il est plus petit, monté sur un châssis de camion de type Mercedes ou Ford. Les ingénieurs ont réussi à réduire les équipements et surtout à les disposer de façon à ce que ces véhicules offrent tout le confort nécessaire. Le manufacturier québécois New West en est un bel exemple avec ses modèles Altitude et Excursion.

Aujourd’hui, on offre aussi des unités qui permettent d’apporter des équipements qui sont très utiles. Le Leisure Travel Vans Wonder d’Horizon Lussier offre à l’arrière un coffre de rangement pour vélo. L’autocaravane Outlaw, présentée en version classe A ou classe C, représente aussi une option très intéressante de cargo à l’arrière.

Si vous désirez vraiment savoir de quoi il en retourne dans le milieu du camping-caravaning, prenez le temps de faire un tour au Salon. Que vous soyez amateurs d’un équipement minimal ou d’une autocaravane de grand luxe, nul doute que vous trouverez ce que vous cherchez.