Une exposition hors norme

Les dix artistes qui occupent les Ateliers du Réacteur, aussi à l’opposé puissent-ils être, s’unissent pour la première fois pour une exposition collective sous le thème de la Manif d’art 9, Si petits entre les étoiles, si grands contre le ciel, à même leur lieu de création.

Le thème, qui paraphrase Leonard Cohen, invite les artistes à une réflexion sur l’espace, la place de l’être humain dans l’univers, l’environnement et l’ordre naturel des choses, entre autres.

Dix artistes qui se côtoient quotidiennement dans leur lieu de création ont uni leurs mêmes préoccupations en exposant côte à côte leurs œuvres disparates. On y trouve, sur deux étages du Réacteur, des œuvres picturales, sculpturales, installatives et performatives. La technologie côtoie ainsi la matière brute de l’espace vieillot et inspirant.

« On sort vraiment d’un concept de galerie. On a des lieux pas du tout épurés, mais on l’assume et on présente quelque chose d’un peu plus hors normes », explique Eve Marie Taquet, de la Société de développement commercial (SDC) St-Roch, qui chapeaute le projet.

Toiles et œuvres sonores

Décidément, le thème a ouvert la porte à un large éventail de sujets à aborder. Au premier étage, on est happé par le contraste entre l’installation technologique de Baron Lanteigne et l’aspect brut d’une œuvre d’Anne Plourde, une reliure posée sur un bassin de cervidé trouvé en forêt.

On y trouve aussi une œuvre sonore de Nathalie Leblanc, les toiles de l’artiste belge Gilbert Claes, qui pose une réflexion sur l’humanité et l’univers, celles de Thérèse Gagnon qui se penchent sur l’identité québécoise, ainsi que deux sculptures de Jocelyne Ferland.

Inspirée par l’éphémère, l’artiste Martine Léonard expose des peintures « périssables », sur papier. Marie Danie Laurençon Redheuil complète la cohorte d’artistes.

► L’exposition se déroule aux Ateliers du Réacteur, situés au 731 Saint-Vallier Est, jusqu’à dimanche.