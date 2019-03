Une sortie en nature

Après avoir habité des lieux méconnus de la Haute-Ville et de la Basse-Ville de Québec, Où tu vas quand tu dors en marchant... ? ira maintenant prendre l’air aux abords de la rivière Saint-Charles.

La sixième mouture de ce spectacle gratuit du Carrefour international de théâtre, où les spectateurs sont invités à plonger dans des univers surprenants et insoupçonnés, se déploiera dans ce lieu, en plein cœur de la ville, au croisement de Saint-Roch, Saint-Sauveur, Limoilou et Vanier.

Cette fresque théâtrale sera présentée les 23, 24 et 25 mai, les 30, 31 mai, le 1er juin et les 6, 7 et 8 juin, de 21 h à 23 h. Un spectacle qui sera aussi repris au printemps 2020. « C’est un endroit qui nous intéressait depuis longtemps. L’idée d’étendre nos tentacules dans un autre secteur, qui demeure central et accessible, me plaisait beaucoup. J’aime aussi cette idée de nature avec un point de vue magnifique sur la ville. On va même aller dans la rivière », a fait remarquer le coordonnateur artistique Alexandre Fecteau.

Cinq équipes de concepteurs animeront les cinq stations qui se visiteront sans ordre précis.

Maryse Lapierre et Maxime Beauregard-Martin érigeront le tableau Terre promise, à l’angle des rues Irma-Levasseur et Bourdages. Un genre de croisement entre un camping kitsch et un camp de réfugiés pour marginaux.

On y retrouvera 19 interprètes personnifiant des gens originaux qui ont tous fui quelque chose et qui sont venus chercher paix et sérénité.

« C’est un hommage à ceux qui ont le courage de tout laisser pour vivre ce qu’ils sont vraiment », a décrit Alexandre Fecteau.

Le tableau Point de suspension, de Karine Ledoyen et Ludovic Fouquet, sur le pont Lavigueur, mettra en scène des moments de flottement, d’extase et d’élévation avec une maison à l’envers, un piano défiant les lois de la gravité et toutes sortes de choses en suspension.

Dans la rivière

La compagnie Les Incomplètes s’installera dans la rue Cardinal-Maurice-Roy avec L’Anse-à-Vaillant, une fresque qui rendra hommage aux communautés de pêcheurs.

« Un village qui vit au rythme de la pêche avec ses hauts, ses bas, ses joies et ses inquiétudes », a indiqué Alexandre Fecteau. L’artiste en arts visuels Vano Hotton offrira, avec Jeux d’échelles, à proximité de la passerelle des Trois-Sœurs, une vision poétique, ludique et décalée, d’édifices emblématiques de la ville de Québec, où l’usine White Birch deviendra une fabrique à nuages. L’Embâcle des sans-soucis, de l’artiste multidisciplinaire Martin Bureau, prendra vie dans la rivière Saint-Charles, sous l’autoroute Laurentienne. « On y retrouvera des objets de consommation délaissés et abandonnés. Sur un ponton, des fêtards célébreront l’insouciance, leur je-m’en-foutisme, et feront la fête », a mentionné le coordonnateur artistique.

La sixième mouture