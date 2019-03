Université Laval: de grands projets pour «Vicho»

À peine remis de ses émotions au terme d’une brillante carrière universitaire, le volleyeur étoile du Rouge et Or, Vicente Ignacio Parraguirre Villalobos, se prépare à représenter le Chili à une rare présence en volleyball aux Jeux panaméricains. S’ouvriront ensuite les portes du niveau professionnel, où ses services risquent d’être fortement appréciés.

Pour le quintuple lauréat du titre de joueur universitaire par excellence sur la scène québécoise, la fin d’une époque signifie du même coup le début d’une autre, tout aussi enrichissante, en perspective.

Celui que l’on surnomme Vicho ne risque pas de se tourner les pouces, même si le tourbillon de cinq années universitaires, bouclé par une médaille de bronze au championnat SIC le week-end dernier, a pris fin.

Il y a d’abord les études en administration des affaires à boucler. Ensuite, direction Santiago, au Chili, pour l’entraînement avec l’équipe nationale en vue des « PanAm » au Pérou, dès la fin juillet. Pas très banal comme retour à la maison !

« Chez nous, c’est très gros. On a obtenu notre qualification au début de janvier et ça fait 40 ans qu’on n’a pas participé à ce tournoi. Ce sera une belle expérience. Dans quatre ans, le même tournoi se déroulera chez moi, à Santiago, avec à peu près le même groupe. Quand j’ai décidé de venir jouer au Canada, ça a toujours été en fonction de m’améliorer pour évoluer ensuite avec mon équipe nationale, tout en donnant tout ce que je pouvais dans mon programme du Rouge et Or », a-t-il raconté.

Décision à prendre

Vicho n’aura pas le loisir de prendre tout son temps, puisqu’il devra mener de front une réflexion importante quant à la suite des événements dans le monde du volleyball professionnel.

Pour ce faire, il devra embaucher un agent qui s’occupera d’établir les contacts nécessaires avec les équipes, qu’il s’agisse d’une ligue en Europe ou au Brésil. « J’ai très hâte de passer à la prochaine étape, chez les professionnels, et de vivre de mon sport », s’est-il dit.

« Pour l’instant, il y a eu à peine quelques discussions, mais rien de concret. Je ne sais pas si j’ai un but ultime. Je veux juste trouver une ligue où je pourrai me sentir bien, être à l’aise et où je pourrai performer pour continuer d’évoluer tous les jours ».

Encore sur un nuage

En attendant, la poussière du dernier championnat canadien retombe à peine et l’attaquant flotte encore sur un nuage, surtout après l’hommage bien senti de l’entraîneur Pascal Clément à son endroit.

« Pascal dit que j’ai été courageux de venir jouer ici et d’apprendre le français, mais je peux juste le remercier d’être venu me chercher à l’autre bout du monde et de m’avoir poussé tous les jours », a-t-il témoigné.

3 étoiles du Rouge et Or

1. Vicente Parraguirre Photo d'archives, Annie T. Roussel

Volleyball | Administration des affaires Il a terminé sa carrière avec des performances inspirées dans les trois parties des nationaux au PEPS, où il a pris place sur l’équipe d’étoiles du championnat. Comme dans un film, Vicho a signé l’attaque marquante qui a donné la médaille de bronze au Rouge et Or. 2. Daphnée Blouin Photo courtoisie, Mathieu Belanger Soccer | Administration des affaires La recrue a récolté pas moins de cinq buts et deux mentions d’aide dans la victoire sans équivoque de 11-1 du Rouge et Or sur les Stingers de Concordia en quart de finale du RSEQ. 3. William Dumas Photo courtoisie, Mathieu Belanger

Ski de fond | Médecine Dentaire

Il a contribué à la conquête du troisième titre de champion canadien de suite de l’équipe masculine du Rouge et Or, terminant au deuxième rang du classement individuel final.

Dignes de mention

Alexandre Obomsawin Volleyball | Enseignement de l’éducation physique et à la santé Il a fait sa place sur l’équipe d’étoiles du championnat canadien, étant notamment choisi joueur du match du duel pour la médaille de bronze. Nicolas Leblanc Ski alpin | Génie industriel Il a remporté la victoire dans deux des trois courses de slalom disputées ce weekend à Stoneham, aidant ainsi le Rouge et Or à remporter la bannière masculine du RSEQ pour la saison 2018-2019. Jessica Bunker Soccer | Architecture Elle a également contribué à la victoire écrasante de 11-1 de l’équipe féminine de soccer Rouge et Or face à Concordia en quart de finale du RSEQ en marquant trois buts et se faisant complice d’un autre. Jonathan Vallée Soccer | Intervention sportive Il a été choisi joueur du match dans l’éclatante victoire de 6-0 de l’équipe masculine de soccer Rouge et Or sur les Piranhas de l’ETS en ouverture des éliminatoires. Philippe Langlois Tennis | MBA – Gestion stratégique de projets Il a été le meilleur de l’équipe masculine de tennis dans la victoire de 7-0 sur l’ETS au Club Avantage Multi-Sports, remportant une victoire en simple et une autre en double. – Avec la collaboration de Mathieu Tanguay

