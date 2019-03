10e édition du Défilé de la Saint-Patrick de Québec

C’est demain que le traditionnel Défilé de la Saint-Patrick de Québec sillonnera les rues de la ville pour une 10e édition, soit de l’école secondaire St. Patrick’s High School jusqu’à l’Hôtel de Ville de Québec. Plus de 1000 participants prennent part au Défilé et pas moins de 30 000 spectateurs sont attendus. Tout au long du parcours, la population pourra donc entendre des prestations de cornemuse offertes par des groupes provenant de Boston, de New York, de Chicago et de Toronto. À voir également : des troupes de danse celtique, des farfadets, des artistes de crique, des lévriers anglais et des danseurs, qui mettront le vert à l’honneur. Information : saintpatrickquebec.com/defile.

Photo d'archives