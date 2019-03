DROLET, Louis-Mari



À l'I.U.C.P.Q., le 28 février 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Louis-Mari Drolet, fils de feu Roland Drolet et de feu Fernande Robitaille.La famille vous accueillera à lale vendredi 22 mars 2019 de 14h30 à 17h et 18h30 à 21h et le samedi 23 mars 2019 de 11h à 13h30.Il laisse dans le deuil son épouse Marie-Marthe Parent, ses enfants: Marie-Christine (François Corriveau), Nicolas (Emmanuelle Tardif- Richard) et Mélissa (Jacques Flynn); ses petits-enfants: Sarah, Romy, Jules et ses petits-enfants à naître cet été; sa sœur et ses frères: Monique (Léo Filion), Jean-François (Sophie Marcoux), Benoît (Michèle Beaulieu), feu André, Clément (Line Morais); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Parent; oncle Bernard, son filleul Rémi, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses grands amis: Marc-André et Lise, Michel et Diane. Sincères remerciements au personnel en or du cœur mécanique et de la cardiologie de l'I.U.C.P.Q. Un merci spécial également au CLSC Basse-Ville, Vanier & Limoilou, ainsi que le CLSC Haute-Ville. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec G1B 0B8, tél. : 418-656-4999.