GOSSELIN, Marc-André



À Québec, suite à un malheureux accident de travail, le 13 mars 2019, à l'âge de 26 ans, est décédé Marc-André Gosselin. Il était le fils de madame France Trudel (Richard Rhéaume). Il demeurait à Lévis. Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Jennifer Massey (Pier-Luc Lapointe), Kathleen Massey, Kevin Massey (Marimay Leclerc), Bruce Massey (Frédérique McKenny), Jean-Philippe Gosselin et Carryann Trudel (Charles Nadeau-Thibeault); son père André Gosselin (Vicky Nadeau); son beau-père Christian Nolet (Caroline Labrecque); son filleul Dereck Massey; ses neveux et nièces: Noémie, Tommy et Victoria Lapointe, Miley et Andrew Massey et Alyson Massey; ses grands-pères : Paul Trudel (feu Pauline Bilodeau) et Ferdinand Gosselin (feu Élise Pouliot); ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, collègues de travail et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier ses collègues de travail qui lui ont porté assistance et au personnel de l'Enfant- Jésus pour leur délicatesse et leur soutien. La famille accueillera parents et ami(e)s auà compter de 9h.