Brigitte Boisjoli: un nouvel album et des spectacles

La chanteuse était de passage à Québec pour faire la promotion de son nouvel album Women, un hommage bien senti aux pionnières de la chanson country américaine. Marie-Christine s’est entretenue avec elle. L’interprète a parlé de son amour pour le country et du caractère familial et convivial de ce style qui a bercé son enfance. À travers 12 succès country, la chanteuse célèbre le talent et l’audace de neuf icônes féminines qui ont marqué l’histoire du country, notamment Lynn Anderson, Patsy Cline, Skeeter Davis, Connie Francis, Wanda Jackson, Brenda Lee, Loretta Lynn, Patti Page et Tammy Wynette. Une tournée est également prévue en 2020.

Le lancement de cet album fait de Brigitte Boisjoli l’animatrice idéale pour un spectacle offert au Festival Western de Saint-Tite en septembre, le spectacle Pionnières. Ainsi, le 7 septembre, dès 20 h, elle accueillera sur scène des artistes féminines pour un concert hommage aux pionnières du country d’ici et d’ailleurs. À voir notamment : Cindy Bédard, Annie Blanchard, Luce Dufault, Laurence Jalbert et Martine St-Clair. Martin Fontaine s’est pour sa part vu confier l’animation du spectacle Pionniers et recevra, le 8 septembre, Paul Daraîche, Marc Hervieux, David Thibault et Tommy Charles.

Pour en savoir plus sur les projets de Brigitte Boisjoli : brigitteboisjoli.ca

Pour information sur le festival : festivalwestern.com.