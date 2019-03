Campagne Mon sac pour toi, de la YWCA

Mercredi, la Fondation de la YWCA Québec lançait, conjointement avec la Fondation Y des femmes de Montréal, la campagne Mon sac pour toi. Au cours des prochaines semaines, les deux organisations feront appel à la générosité et à la solidarité des femmes dans le cadre d’une collecte de sacs à main griffés et de seconde main, qui accepteront d’offrir une pièce de leur collection personnelle. Les sacs seront nettoyés puis évalués avant d’être inscrits à un encan en ligne qui se tiendra du 14 au 19 juin. Les sommes ainsi recueillies permettront de venir en aide à des femmes en grande difficulté, notamment par l’entremise des services d’hébergement des YWCA de Québec et de Montréal.

La campagne se déroule sous la présidence d’honneur de madame Marie-Josée Guérette, vice-présidente exécutive aux affaires publiques et au rayonnement d’entreprise à La Capitale. « Je suis ravie d’assurer le rôle de présidente d’honneur de la campagne Mon sac pour toi, a-t-elle déclaré. Le sac à main, au-delà de son utilité, est pour la femme un symbole de liberté et de rêve. Il est un objet précieux qui constitue un prolongement de sa personnalité et une marque d’accomplissement. » Elle a notamment invité les femmes de son réseau afin qu’elles s’engagent comme ambassadrices de la campagne, entre autres en allant sollicitant leur propre réseau.

Information et don : monsacpourtoi.com.