«Ce que je fais est simple et sans flafla» -Rémi-Pierre Paquin

Des Invincibles aux Pays d’en haut, en passant par Rock n’ Road, Annie et ses hommes, Mauvais karma et Rumeurs, Rémi-Pierre Paquin est un comédien qui prend un plaisir immense à passer d’un personnage à l’autre, et touche même à l’animation. Il sera sur les planches du théâtre du Rideau Vert au mois de mai avec la pièce dirigée par Denise Filiatrault, Le Schpountz, de Marcel Pagnol. D’ici là, il sera au Cabaret du Lion d’Or le 26 mars avec l’hilarante lecture de biographies d’artistes et personnalités.Avec ses collègues, il partira en tournée partout au Québec avec Bio dégradable 2. Côté cuisine, Rémi-Pierre Paquin est associé dans plusieurs succursales du pub Le Trèfle. Évidemment, il adore la bière et la cuisine chaleureuse des pubs irlandais, mais c’est avec la cuisine mexicaine et italienne qu’il est vraiment en amour.

Questionnaire gourmand

Présente-moi ton accessoire de cuisine fétiche, et pourquoi l’avoir choisi ?

J’ai reçu de ma mère des assiettes et des plats pour manger et servir les pâtes. Mais pour être bien honnête, je m’en sers tout le temps, pas juste pour manger des pâtes. Ce n’est pas un cadeau que je garde dans un placard de peur de les casser.

As-tu d’autres accessoires qui te facilitent la vie dans ta cuisine ?

Comme tout le monde, lorsque tu es tanné de couper des légumes et de la viande avec des couteaux désuets, tu acceptes d’investir un peu et de t’équiper correctement, c’est ce que j’ai fait et c’est un bon investissement.

Pour toi, un repas et une soirée parfaite, c’est quoi ?

Ce que je constate et je m’en rends compte avec ta question, c’est que j’invite beaucoup plus souvent au chalet que chez moi, à Montréal. Au chalet, c’est sans prétention, bien relax, dès que la température le permet, du printemps à l’automne, je fais des BBQ. Des côtes levées, des bons steaks, des côtes de porc, des saucisses, des légumes grillés, on prend du vin dehors, et tout le monde met la main à la pâte.

Sinon, à la maison en ville, je reçois là aussi sans complication, une fondue chinoise, un bon riz pilaf que ma mère m’a montré à faire. J’ai des amis dominicains et ils m’ont montré à faire du riz avec du fromage, c’est très bon. Sinon, je ne mange presque jamais de desserts, je ne suis pas bec sucré.

Essaies-tu tes recettes avant de les servir à tes invités ?

En fait non, honnêtement, j’ai quelques recettes que je refais chaque fois, je ne regarde pas de livre, pas d’internet, ce que je fais est simple et sans flafla.

Raconte-moi la réalisation culinaire dont tu es le plus fier.

Ce n’est pas un repas, mais une préparation. Avec des amis, nous avons fait 400 pots de sauce tomate. Ça ne finissait plus de finir, de 8 h le matin à 3 h du matin, malade. Genre à te décourager à tout jamais d’en refaire, mais c’est bon.

Disons que tu rates les choses à l’occasion, est-ce qu’il t’est déjà arrivé de servir un plat complètement raté... ?

Justement, je fais très bien la recette du riz pilaf avec du fromage, mais un jour, pour faire différemment, j’ai mis du fromage fumé dedans. C’était raté, en plus, mes invités n’arrêtaient pas de dire « tu as raté ton riz, ça goûte le brûlé. »

Meilleure expérience culinaire à vie ?

Photo courtoisie Pujol à Mexico, c’est une expérience exceptionnelle. J’avais presque les larmes aux yeux lorsque j’ai mangé son mole. Il faut dire que je suis un amoureux de la cuisine mexicaine, pour moi, un ceviche, il n’y a rien de mieux.

Ça sentait quoi chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petit ?

Photo Adobe Stock Ma mère faisait des truites meunières que mon père rapportait de la pêche. J’ai encore l’odeur en tête juste à en parler. J’ai tellement aimé ça. Nous avions aussi un rituel avec mon père qui faisait le brunch du dimanche après la messe et le soir, il nous servait son fameux spaghetti aux boulettes aux trois viandes sur laquelle il ajoutait des champignons sautés et du fromage qu’il faisait gratiner. Des beaux souvenirs à table.

As-tu un rêve culinaire ? Par exemple, un resto où tu souhaites aller, un projet culinaire, un vin rare à déguster... ?

Photo Adobe Stock Aller en Irlande pour découvrir le whisky irlandais et la bière, mais j’adorerais aller manger dans un vignoble, dans le vignoble de Marcel Lapierre, par exemple.

Livre de recettes préféré ?

Un jour j’ai acheté dans une vente de garage le livre de recettes de Frank Cotroni, j’ai même fait sa sauce à spag.

Fromage préféré ?

Photo Adobe Stock J’adore le fromage, j’en mangerais tout le temps particulièrement le gouda 5 ans et le cheddar fort.

