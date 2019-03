Jusqu’au 30 mai, ComediHa! présente quatre humoristes de la relève, en résidence à la Taverne Grande Allée qui y présenteront un condensé de 60 minutes de leur spectacle solo. « C’est un 60 minutes de qualité pour leur donner la possibilité de croître vers un one man show et une tournée, a précisé Sylvain Parent-Bédard, président fondateur de ComediHa! lors d’une entrevue avec Marie-Christine. Présentement, il y a beaucoup d’offres dans le milieu de l’humour et il y a beaucoup de demande aussi, mais on manque de lieux de diffusion. »

La semaine dernière, Pascal Cameron et Mike Beaudoin ont offert leur première prestation alors que Franky et Gabrielle Caron monteront sur scène la semaine prochaine, les 27 et 28 mars. « Pour moi, c’est très plaisant d’être proche des gens, a dit Pascal Cameron. C’est environ 100 personnes. On est collés et on peut vraiment discuter. Il y a quelque chose de très humain là-dedans. Et c’est mon côté préféré de l’humour, le côté humain. »

D’autres présentations sont prévues en avril et en mai. Une occasion inédite de découvrir de nouveaux humoristes. Information, dates de représentations et billets : comediha.com, sous Spectacles.