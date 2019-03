Coup d’œil sur la prochaine saison de l’Orchestre symphonique de Québec

Mardi, l’Orchestre symphonique de Québec lançait sa programmation 2019-2020. Marie-Christine a rencontré le directeur musical de l’Orchestre, Fabien Gabel. Ils ont parlé de quelques points forts de la prochaine saison, notamment du passage de la soprano Petra Lang, spécialiste du répertoire de Wagner. Elle nous fera l’honneur de chanter à Québec pour sa première et seule présence en Amérique. À voir et à entendre le mercredi 18 septembre, à 20 h, à l’occasion des Classiques du mercredi, et également le 19 septembre, à 10 h 30, dans le cadre des Matins en musique.

Également, l’OSQ et les Violons du Roy se joindront pour interpréter une œuvre baroque, Le Sacre du printemps, de Stravinski, sous la direction de M. Gabel, et Les Éléments, de Rebel, sous la direction de Mathieu Lussier.

Tout au long de la saison, l’OSQ soulignera de multiples façons le 250e anniversaire de nul autre que Beethoven. Bernard Labadie retrouvera le Chœur de l’Orchestre pour l’interprétation de la magistrale Messe en do majeur. À ne pas manquer également, le pianiste Louis Lortie, qui nous présentera deux concertos du célèbre compositeur. L’Orchestre proposera également une prestation particulière alors qu’une caméra placée devant le maestro permettra aux mélomanes d’adopter un autre point de vue pour apprécier la direction de Fabien Gabel, lors du concert Beethoven en trois temps!

D’autres activités ponctueront toute la saison, dont les Classiques du mercredi, les Jeudis presto, les Matins en musique, ainsi que des ateliers pour la famille. Pour la programmation détaillée et acheter des billets : osq.org.