De nouveaux cadavres découverts sur l’Everest

À mesure que les glaciers de l’Everest fondent, les corps d’alpinistes disparus pendant leur ascension, dans certains cas depuis des années, font leur apparition.

Si 4800 personnes sont parvenues à gravir l’Everest, plus de 300 grimpeurs ont trouvé la mort en en tentant l’escalade. On estime que deux tiers des corps des disparus sont encore enfouis sous la glace et la neige.

L’arrivée du printemps, combiné aux effets des changements climatiques, provoque la fonte des glaciers de l’Everest, et par conséquent, la découverte de nombreux cadavres.

« Nous avons pu rapporter le corps d’alpinistes qui sont morts dans les dernières années, mais d’autres – qui datent de plusieurs années- commencent à apparaître», a indiqué Ang Tshering Sherpa, l’ancien président de la Nepal Mountaineering Association, à la BBC.

La récupération des corps peut être dispendieuse : entre 20 000 $ et 40 000$, selon des experts.Des pieds et des mains

Les organisations touristiques qui travaillent sur l’Everest remarquent une hausse notable des corps découverts dans les dernières années. Les secteurs les plus concernés sont ceux du Camp 1, le Camp 4 et du glacier Khumbu.

«Le niveau de glace est en baisse près du camp principal, c’est pourquoi de plus en plus de corps sont exposés.»

Certains corps d’alpinistes disparus servent de repères aux grimpeurs, comme c’est le cas des «bottes vertes», près du sommet. Des experts indiquent que gouvernement népalais a néanmoins récupéré le corps.Des glaciers menacés

Plusieurs études indiquent que les glaciers dans l’Himalaya fondent à grande vitesse.

Des chercheurs britanniques ont mesuré la température du glacier Khumbu et ont découvert que la température se situait bien sous les normales. La température de la glace était à -3.3 Celsius, soit 2 degrés de plus que la température moyenne de l’air.