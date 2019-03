Déficience intellectuelle: une main-d'œuvre existante alors qu'on parle de pénurie

QUÉBEC | C’est ce samedi que s’achève la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui rappelle chaque année l'importance de faire une place de choix dans la société aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Mais, faire sa place sur le marché du travail est toujours un défi de taille pour ces personnes, alors que leur apport est sous-estimé et pourrait contribuer à atténuer la pénurie qui sévit dans plusieurs secteurs.

Sabrina Drouin, 36 ans, effectue un stage dans une épicerie de Québec. Deux jours par semaine, elle aide à la production de mets préparés, une expérience qu'elle adore et qui force une adaptation de part et d'autre dans l'entreprise.

«La première journée, ils [les employés] ne me parlaient pas beaucoup parce que j'étais la petite nouvelle, maintenant ils me parlent plus», a indiqué Sabrina à TVA Nouvelles.

Les tâches qu'elle effectue dans le cadre de son stage, elle les apprend à la Maison des adultes, à Québec, aux côtés de plusieurs camarades.

Son enseignante, Lucia Lavoie, est dévouée. Selon elle, davantage d'entreprises auraient intérêt à se tourner vers cette main-d'œuvre pour atténuer la pénurie.

«Je pense que ce serait important de leur donner leur chance. Si on travaille avec leurs forces, on va avoir de bons résultats. Ils sont présents, ils sont fiables, serviables. Et c'est surprenant, ils sont capables de faire beaucoup de choses.»

Sabrina terminera bientôt son stage. Elle n'entend pas en rester là, elle a un souhait bien précis: dénicher par la suite «un vrai travail».