Deux entraîneurs qui se respectent

HALIFAX | La série entre les Remparts et les Mooseheads est aussi un affrontement entre deux entraîneurs expérimentés, intenses et exigeants, en Patrick Roy et Éric Veilleux. C’est d’ailleurs cette similitude de style qui avait poussé Roy à recommander l’embauche de Veilleux pour diriger le club-école de l’Avalanche du Colorado, en 2016.

La formation de Denver était à la recherche d’un remplaçant à Dean Chynoweth, congédié après quatre saisons avec l’organisation, et Roy savait, pour l’avoir côtoyé pendant plusieurs années dans la LHJMQ, que Veilleux serait l’homme de la situation.

« Je voulais un gars avec qui je pourrais bien m’entendre et avec qui j’aurais une philosophie similaire. Je voulais un candidat avec qui je pourrais travailler en équipe pour apporter des ajustements. On avait une bonne chimie. Malheureusement, on n’a jamais travaillé ensemble », a raconté Roy vendredi matin.

Ils n’ont jamais travaillé ensemble puisque quelques mois après l’annonce de l’embauche de Veilleux par le Rampage de San Antonio, Roy démissionnait de son poste d’entraîneur-chef de l’Avalanche à quelques semaines du début de la saison régulière.

Visions différentes

Au moment d’accepter le poste, Veilleux s’était entendu avec Roy sur une chose : le temps de jeu irait au mérite et non selon le rang de sélection d’un joueur, ce à quoi adhérait parfaitement le « 33 ». Les choses ont toutefois changé, une fois Roy parti.

« Avant de signer là, j’avais parlé à Pat. On avait parlé de nos philosophies et on était sur la même longueur d’onde. À ce moment, je me suis dit que c’était une situation idéale pour moi. Par contre, quand il est parti, je me suis retrouvé dans le néant, car la vision de l’organisation était devenue un peu différente », a ajouté Veilleux qui a tout de même passé deux saisons avec le Rampage avant d’accepter le job à Halifax, l’été dernier.

Respect

Les deux hommes sont de retour au niveau junior, dans les deux plus gros marchés de la LHJMQ de surcroît. Et ils ont toujours autant de respect l’un envers l’autre.

« Je suis content de voir qu’il est à Halifax et qu’il va aller à la Coupe Memorial. Pour sa carrière, ça va lui permettre de continuer à progresser », mentionne Roy.

« J’ai beaucoup de respect pour lui, a renchéri Veilleux. C’est une bonne personne, un bon coach, un gars passionné. Il n’y a jamais eu de cachettes entre nous, on sait comment ils vont jouer et eux savent comment nous, on va jouer. Il va quand même peut-être y avoir quelques surprises, ici et là », a-t-il ajouté, sourire en coin.