Équilibre retrouvé au sein du 4e trio

Claude Julien a cherché la bonne combinaison pratiquement toute l’année. Il y a eu un roulement au sein du quatrième trio, comme c’est le cas pour une majorité d’équipes de la LNH.

En cette fin de saison, Julien a bon espoir d’avoir pigé les trois bonnes cartes pour sa quatrième unité avec Nate Thompson au centre de Paul Byron et de Jordan Weal.

À la veille de la visite des Sabres de Buffalo au Centre Bell, Julien a louangé le travail de ses trois hommes.

« Oui, ils jouent de bons matchs. Ils ont obtenu de bonnes chances de marquer dernièrement et ils passent beaucoup de temps en territoire offensif, a dit l’entraîneur en chef. Mes trois joueurs sur ce trio ont de bonnes responsabilités. Il y en a un qui joue en supériorité numérique [Weal)] et les deux autres jouent en désavantage numérique [Thompson et Byron]. »

« Ça nous donne un bon quatrième trio, si vous voulez les nommer ainsi, a-t-il poursuivi. Mais je leur donne plus de crédit qu’un quatrième trio, surtout quand tu regardes leur temps de jeu. »

Le travail d’équipe

Lors des deux derniers matchs, Thompson, Weal et Byron ont passé beaucoup de temps sur la glace pour une quatrième unité avec une moyenne supérieure à 14 minutes. Face aux Flyers et aux Islanders, ils ont ainsi fait plus de présences que les membres de la troisième unité, soit Jesperi Kotkaniemi, Jonathan Drouin et Joel Armia. Mais il faut rappeler qu’il y a eu seulement deux occasions en supériorité numérique lors des deux dernières sorties.

« Nous l’avons dit toute l’année, pour connaître du succès, nous avons besoin de la contribution de tous les joueurs, a mentionné Julien. Nous ne sommes pas une équipe qui peut être transportée par trois ou quatre joueurs. Nous le savons et nous respectons cette réalité. Ça ne fait pas de nous une moins bonne équipe. »

« Dernièrement, j’aime notre équilibre, nous jouons bien autant offensivement que défensivement. Mais quand nous n’aurons plus de succès, je n’hésiterai pas à faire des changements. »

Au lendemain d’un très bon match contre les Islanders, surtout avec son jeu en infériorité numérique, Thompson a reçu les bons mots de son entraîneur.

« Il joue du bon hockey, a précisé Julien. Quand nous avons fait son acquisition, nous savions quel type de joueur nous obtenions. C’est un guerrier, il a beaucoup d’expérience, il est bon au cercle des mises en jeu et en infériorité numérique. »