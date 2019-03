La déception du maire partagée par le fédéral

« Le chat sort du sac. On voit que pour le gouvernement de la CAQ, le tramway ne semble pas être une priorité. On met tout pour le troisième lien, rien pour le tramway. On essaie d’embarquer dans une chicane Québec-Ottawa qui est orchestrée de toutes pièces. »

« Il semble de plus en plus clair que le gouvernement du Québec ne veut pas voir le projet de transport moderne de la Ville de Québec se réaliser. Ce manque de volonté politique pour notre région nous préoccupe. »

« Si on veut faire des acquisitions, si on pose des gestes concrets pour avancer dans notre projet, il faut avoir la sécurité financière qu’on va se rendre jusqu’au bout. C’est ça qu’on recherche présentement. Il y a les acquisitions, l’expropriation possible... Il y a toutes sortes de mécanismes dans lesquels on doit s’embarquer dans les prochains mois. »