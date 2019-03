Les Blue Jackets en quête de solutions

Le temps commence à presser pour les Blue Jackets de Columbus. Ayant subi trois revers consécutifs, cette fois au compte de 4 à 1 devant les Oilers à Edmonton, ils ont glissé à l’extérieur du portrait des séries éliminatoires.

En vertu d’une fiche de 40-30-4 bonne pour 84 points, la troupe de John Tortorella accuse un retard d’un point sur le Canadien de Montréal, qui détient la deuxième position parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Est.

«Nous avons assez parlé, a martelé l’entraîneur-chef après la rencontre, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). Nous devons simplement avoir un sentiment d’urgence pour revenir en bonne position, sinon nous n’avons aucune chance.»

«Je crois que nous ne comprenons pas le niveau avec lequel nous devons jouer présentement.»

Le défenseur Seth Jones, qui tout comme son compagnon en défensive Zach Werenski a terminé sa soirée de travail avec un différentiel de -3, a servi un discours semblable à celui de son instructeur.

«Assez de réunions et de discussions, a-t-il avancé. Nous devons trouver des moyens de nous motiver individuellement et d’être le meilleur joueur possible chaque soir pour cette équipe.»

Un duel serré

Malgré ce revers toutefois, la formation de l’Ohio n’a pas été surclassée. Au cours d’un duel où seulement 42 tirs ont été cadrés au total, c’est un but hâtif de Zack Kassian en troisième période qui a brisé l’égalité pour de bon.

«De les voir marquer tôt en troisième a été difficile, a concédé Matt Duchene. C’est dur pour moi de mettre le doigt sur ce qui cloche. Nous avons eu quelques bonnes chances, mais le manque d’opportunisme et de créativité est un problème pour nous présentement.»

Les Blue Jackets disputaient toutefois la victoire à un autre club qui croit encore en ses chances. En effet, avec cette victoire, les Oilers se sont approchés à cinq points de l’Avalanche du Colorado, installés en deuxième place parmi les équipes repêchées dans l’Ouest.

Ainsi, six équipes se disputent les deux derniers billets pour le tournoi printanier, les Stars de Dallas en tête de liste.