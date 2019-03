McDavid et Draisaitl font plaisir à voir

La situation des Oilers d’Edmonton est surréaliste.

Les participants du Pool National de Hockey (PNH) se régalent en voyant Connor McDavid et Leon Draisaitl engraisser leur fiche personnelle à un rythme effréné. Or, l’équipe reste toujours parmi les pires de l’Association de l’Ouest. Si Christophe Maé se demande où est le bonheur, à Edmonton, les partisans se demandent où est le problème. Et ce n’est pas peu dire!

On ne l’aura pas assez dit à travers ces publications, mais malgré l’incapacité des Oilers à obtenir une place en séries, McDavid et Draisaitl terrorisent les gardiens adverses et représentent toujours des valeurs sûres en cette fin de saison.

Le prolifique attaquant ontarien compte 107 points, dont 37 buts, en 70 rencontres, en route vers la meilleure campagne de sa jeune carrière. Certes, Nikita Kucherov a atteint un plateau historique de 120 points jeudi soir, mais, considérant que McDavid évolue au sein d’un club qui connaît toutes sortes d’ennuis, ses exploits sur lames sont encore plus remarquables.

Trouble-fêtes

Quant à Draisaitl, vous pouvez encore profiter de l’aubaine qu’il représente en septième ronde du PNH puisqu’il obtiendra sans aucun doute une promotion en prévision de la saison 2019-2020. En vertu de sa récolte de 43 buts et 94 points en 74 parties, l’Allemand pointe au quatrième rang des pointeurs de la LNH, de loin la performance la plus éloquente des membres du septième groupe d’attaquants.

Inutile de faire l’autopsie des Oilers ici. Mais les poolers ont compris qu’il valait mieux choisir quelques-unes de leurs vedettes plutôt que l’équipe elle-même. Parce que McDavid et Draisaitl n’ont plus rien à perdre d’ici la fin des activités saisonnières, pariez un vieux huard qu’ils s’amuseront à jouer les trouble-fêtes. Les poolers ne demandent pas mieux.

