Objectif ambitieux de réduire de 20% la consommation d'eau potable au Québec

Le gouvernement du Québec et les municipalités se donnent comme objectif de réduire de 20 % la quantité d’eau potable distribuée par personne au Québec d'ici 2025, par rapport à 2015. À Québec, depuis 2006, on a réduit de 13 %.

Le gouvernement a profité de la Journée mondiale de l’eau pour lancer sa Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, vendredi, au Quai des Cageux, le long de la promenade Samuel-de Champlain, en bordure du fleuve Saint-Laurent.

«Cela témoigne de notre proximité avec la grande source d’eau potable au Québec», a souligné la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, qui en a fait l’annonce.

On veut réduire la perte d’eau potable au Québec, notamment en colmatant les fuites nombreuses sur les réseaux municipaux. «Le système d’aqueduc est désuet au Québec», a martelé Mme Laforest.

Pour l’instant, on n’a pas présenté de cadre financier, parce qu’il est difficile d’évaluer la quantité de projets qui seront financés et leur coût. Jean Lacroix, pdg du Réseau Environnement, a souligné que ces coûts représenteraient «Possiblement des milliards de dollars». Sans vouloir s’avancer sur les sommes à promettre, la ministre a indiqué que son gouvernement «va avoir les montants pour corriger les fuites d’eau au Québec. Avant qu’il y ait des catastrophes, il faut agir.»

À la Ville de Québec, on est prêt, a affirmé la conseillère membre de l’exécutif et responsable des dossiers environnementaux, Suzanne Verreault. La Ville a dressé le portrait de son réseau de conduites et sait déjà lesquelles auront besoin de réfection en priorité. Ce portrait est actuellement en mise à jour et celle-ci sera présentée au courant de 2019.

Québec n'atteint pas la cible

Le gaspillage d’eau à Québec, notamment par les fuites dans le réseau, se chiffre à 20 % de l’eau produite. Le bilan de la consommation s’améliore néanmoins, mais pas au niveau de la cible fixée par Québec. Depuis 2006, on distribue 13 % moins d’eau, alors que la population a augmenté de 50 000 habitants, remarque Mme Verreault.

À la Ville de Montréal, on injecte chaque année 478 millions $ pour le service de l’eau et on s’est donné une stratégie pour rattraper le déficit d’entretien d’ici 10 ans, a souligné Suzie Miron CE de la Ville de Montréal.

L’Union des municipalités du Québec a approuvé le déploiement de la nouvelle stratégie, mais son conseil d’administration a adopté en février une résolution pour réclamer un cadre financier à la clé.

La ministre Laforest n’a pas voulu préciser si l’imposition de redevances plus sévères aux compagnies d’embouteillage qui puisent leur eau à même la nappe phréatique du Québec est dans les cartons, ni dire si ces sommes pourraient servir à financer sa stratégie. Elle a affirmé qu’un comité se pencherait sur la question.