Opportunités de carrière et de vie

Bientôt centenaire, Bibby Ste-Croix est une fonderie située à 30 minutes des ponts sur la rive sud de Québec dans la municipalité de Ste-Croix de Lotbinière. L’entreprise fait partie du groupe McWane depuis maintenant 20 ans. McWane est une entreprise d’envergure mondiale comptant près de 6000 employés travaillant dans 12 usines, 13 fonderies et 27 points de distribution à travers le monde.

Production et produits

Avec une production annuelle de plus de 40 000 tonnes de fonte grise, ce qui représente 12% de la production canadienne, Bibby Ste-Croix est une fonderie d’envergure au niveau canadien. La matière première utilisée pour la production de la fonte grise chez Bibby Ste-Croix est constituée à 100% de matériaux recyclés. En plus de la fonte grise, la fonderie Bibby Ste-Croix produit annuellement plus de 5000 tonnes de fonte ductile.

Cette importante production confère à la fonderie la position de chef de file dans les domaines de la plomberie via la production de tuyaux et de raccords pour l’abduction d’eau, des produits municipaux avec la production de pièces de voirie et du domaine industriel par la production de contrepoids, boîtiers de pompe, enveloppes de protection pour les câbles sous-marins et autres produits spécialisé

Nous œuvrons sans relâche à offrir à nos employés un milieu de travail sécuritaire, à offrir à nos clients des produits de qualité supérieure et à être un bon voisin pour la communauté où nous travaillons.

Nous désirons former une équipe de passionnés qui souhaitent s’investir avec nous, afin de répondre à un carnet de commande bien rempli mais surtout afin d’atteindre notre plein potentiel puisque chaque membre de l’équipe apporte ses connaissances, ses compétences et son expérience.

Nos valeurs t’interpellent? Tu as le goût d’influencer positivement les autres et de te dépasser? Travaillons ensemble !!!

Viens nous rencontrer à la Foire de l’emploi les 29 et 30 mars prochain, au Centre de foires d’ExpoCité à Québec.

Nous sommes à la recherche de candidats afin de combler plusieurs postes sur les équipements de production. Aucune qualification spécifique n’est requise puisque nous offrons et rémunérons la formation.

Postes de production

· Quart de soir du lundi au jeudi de 17h30 à 4h

· Quart de fin de semaine, dimanche, vendredi et samedi de 6h à 18h30

Maintenance

· Mécaniciens Industriels

· Électroniciens (Licence C obligatoire)

Salaire concurrentiel

· Ouvrier de fonderie à partir de 23,87$/h + prime de soir / fin de semaine + bonis sur certains postes.

· Mécanicien à partir de 25,02$/h + prime de soir + prime de rotation

· Électronicien à partir de 26,41$/h + prime de soir + prime de rotation

Conditions de travail compétitives

· Sept congés mobiles rémunérés

· Possibilité de cumuler du temps supplémentaire échangeable en congé

· Régime de retraite, contribution de l’employeur équivalente de la participation du travailleur (6,5%)

Opportunités pour les étudiants

· Période estivale 2019

· Primes applicables

· Possibilité de temps supplémentaire

Horaires :

· Jour, du lundi au jeudi de 6h30 à 17h30

· Soir, du lundi au jeudi de 17h30 à 4h

· Fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche de 6h à 18h30

Vous pouvez nous contacter

· Par notre site internet : emplois-bibby.com

· Par télécopieur : (418) 926-2622

· Par courrier : 6200, Principale, Ste-Croix, Québec G0S 2H0

· En personne : En vous présentant au poste de garde.