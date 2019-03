Plusieurs citoyens inquiets du premier plan de conservation

Plusieurs citoyens ont exprimé leurs inquiétudes hier soir sur le premier plan de conservation du site patrimonial du Vieux-Québec en laissant entendre que les résidents permanents ont été oubliés dans le projet.

Le Conseil du patrimoine culturel du Québec organisait hier une séance d’information pendant laquelle des représentants du ministère de la Culture et des Communications ont présenté le nouveau plan de conservation qui vient d’être publié.

Après une présentation très théorique d’un résumé du document de 149 pages, certains n’étaient pas encore convaincus des objectifs du Ministère. Quelques dizaines de personnes se sont déplacées pour poser des questions pendant une heure.

Une présence humaine

Même si le plan veut notamment assurer la pérennité des bâtiments et des sites, bon nombre de résidents permanents cherchaient à savoir quelle serait l’importance « des humains » dans le futur du Vieux-Québec.

« Quelle est la valeur contraignante de vos orientations ? C’est nous qui payons le décor. Le Vieux-Québec, c’est beaucoup plus que de la pierre », a lancé Benoit Bossé, un urbaniste et résident du secteur depuis 40 ans.

« Nous trouvons que votre document ne s’adresse pas à des citoyens vivants. Les résidents permanents ne font pas partie de votre plan », a ajouté Lucien Morin, préoccupé par la dévitalisation et le tourisme de masse.

« L’objectif n’est pas de mettre une cloche de verre sur le Vieux-Québec », a répété plus d’une fois Martin Pineault, de la direction générale du patrimoine.

Pour sa part, Marc Côté a critiqué la difficulté de percevoir les changements ou les améliorations. Par le passé, le Ministère n’avait pas d’obligation de produire un tel plan et les comparaisons ne sont pas si simples selon des citoyens.

« Est-ce que vos exigences seront plus ou moins contraignantes que celles de la Ville de Québec ? » s’est interrogée Martine Paul-Hus.

Audience publique

Même si ce n’était pas le sujet du jour, des citoyens auraient voulu entendre parler des fonctions touristiques et résidentielles, et non pas de toit de tôle.

Le site patrimonial du Vieux-Québec, décrété en 1963 et agrandi en 1964, est un territoire urbain d’environ 135 hectares. Il comprend près de 1400 bâtiments construits à partir du 17e siècle. Il compte plusieurs biens patrimoniaux classés ainsi que de nombreux sites archéologiques connus.

Une audience publique est prévue le 17 avril 2019, au même endroit. Le site patrimonial du Vieux-Québec est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis décembre 1985. Le plan final pourrait être terminé à la fin de l’année 2019.