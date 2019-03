Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix a demandé de ne pas diffuser les images du recteur de l’oratoire Saint-Joseph attaqué ce matin en pleine messe par un individu armé d’un couteau, à Montréal.

L’archevêque de Québec a réagi en après-midi. Il était alors en visite pastorale dans le secteur de Beauport.

«J’ai appris la triste nouvelle de l’attaque à l’arme blanche contre le père Claude Grou. Heureusement, apparemment, sa vie n’est pas en danger. Nous voulons l’assurer de notre prière», a-t-il commenté.

Quelques jours à peine après le massacre en Nouvelle-Zélande, le cardinal Lacroix a souligné la grande vulnérabilité des gens qui se trouvent en prière dans un lieu de culte.

«Nous devons demeurer sereins et en paix et nous devons travailler pour apprendre à mieux vivre ensemble. Je salue les gens qui se sont approchés immédiatement pour venir protéger le père Grou et neutraliser la personne qui a commis cette attaque.»

Le cardinal Lacroix juge inutile de visionner les images de l’agression.

«Je souhaiterais que ces images, qui circulent partout sur internet et dans les médias, qu’on puisse ne pas trop les voir. Je ne pense pas que ce soit favorable qu’on diffuse ces images.»

L’archevêque de Québec affirme aussi qu’il n’y a pas de problème de sécurité dans les églises.

«Je ne vis pas dans la peur. Ma vie est entre les mains de Dieu. De façon générale, il n’y a pas de problème au Québec. Je ne suis pas craintif», a-t-il terminé.