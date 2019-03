Problèmes techniques de centaines d’autobus: Nova Bus dit qu’elle devrait fournir les pièces au cours de la semaine

SAINT-EUSTACHE | L’entreprise Nova Bus, constructeur de plus de 600 autobus retirés de la circulation pour une inspection d'urgence en raison d’un problème technique, dit qu’elle espère être en mesure au cours des prochains jours de fournir aux sociétés de transport en commun affectées les composantes actuellement manquantes pour les réparations.

Nova Bus a fait le point sur la situation vendredi après-midi dans un communiqué, affirmant qu’elle «collabore avec les sociétés de transport afin que la situation soit rétablie dans les meilleurs délais». «D'ailleurs, actuellement, certains autobus ont déjà été réparés. Nova Bus a commandé prioritairement toutes les composantes manquantes pour les réparations et l'entreprise est confiante d'être en mesure de les envoyer aux différentes sociétés de transport au courant de la semaine prochaine afin que celles-ci puissent ensuite effectuer les travaux nécessaires.»

L’entreprise a ajouté que, «de plus, les modifications visant à éviter cette situation seront dès maintenant intégrées lors du processus de production des autobus».

Jeudi, on apprenait que pas moins de 600 autobus hybrides et électriques de Nova Bus exploités au Québec resteraient au garage vendredi matin à travers le Québec, pour une inspection d’urgence après la découverte d’un problème touchant la servodirection de certains véhicules. En même temps, on apprenait que le manufacturier ne dispose pas de toutes les pièces requises pour régler la situation à court terme.

Le problème ne touche que seulement certains véhicules hybrides ou électriques de Nova Bus. «Ainsi, les véhicules diesel ou fonctionnant au gaz naturel ne sont pas touchés», a précisé la compagnie vendredi.