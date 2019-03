Projet de réforme de l'industrie du taxi: les chauffeurs de Québec en «grève générale» lundi

Les chauffeurs de taxi de Québec amorceront une grève qui risque de «dégénérer très rapidement», lundi matin, en réaction au projet de réforme de l’industrie déposé par le ministre des Transports, François Bonnardel, cette semaine.

La réforme présentée mercredi à l’Assemblée nationale propose qu’une brève formation, un permis de classe 5 et un véhicule de promenade soient les seuls prérequis pour effectuer du transport de personnes.

Cette mesure irait de pair avec l’abolition des quotas traditionnels de l’industrie du taxi, faisant du coup partir en fumée la valeur des permis, dont la valeur oscillait jusqu’à récemment autour de 100 000$.

C’est dans cette veine que les chauffeurs de taxi de Québec ont annoncé, vendredi matin, qu’il allait enclencher une «grève générale» dès le retour du week-end. Des actes de protestation pourraient être posés «d’ici [lundi]» à travers la province, laisse-t-on entrevoir.

«Plusieurs journalistes et même des corps de police nous appellent pour savoir ce qui va arriver. Les propriétaires de taxi sont tellement furieux et ils n’ont tellement plus rien à perdre que nous avons du mal à donner des réponses», indique Abdallah Homsy, qui agit à titre de porte-parole de l’industrie du taxi.

«Une chose est certaine : la situation va dégénérer très rapidement. Le lobbyiste d’Uber et [...] François Bonnardel en a(sic) décidé ainsi», ajoute-t-il.

Une assemblée où sont conviés les quelque 8800 chauffeurs du Québec doit se tenir dimanche à Montréal.

«On offre nos excuses à la clientèle qui sera touchée. Les clients pourront contacter leur député provincial pour se plaindre. Le tort qu’ils subiront sera relativement petit comparativement aux vies brisées par le lobbyiste d’Uber» accuse Serge Lebreux, quant à lui porte-parole des taxis en région.

Compensation

En plus d’une enveloppe de 250 M$ déjà promise sous le gouvernement libéral, le ministre François Bonnardel a promis de doubler la mise en marge de son projet de réforme.

Les chauffeurs plaident que la proposition de 500 M$ sur la table mène «volontairement et sciemment à [leur] faillite», eux qui ont «acheté à fort prix» des permis «exigé[s] et émis par le gouvernement». Citant des chiffres de la Commission des transports du Québec, ils évaluent la valeur des permis de taxi au moment de l’arrivée d’Uber, en 2014, à 1,3 G$.

«Entre la valeur des permis il y a 10, 12, 15 ans et la valeur d’aujourd’hui, on n’est pas dans les mêmes eaux», plaidait de son côté le ministre Bonnardel, mercredi.

«Je suis sensible au fait que certains disent: “La valeur de notre permis est plus importante que ça.” On remet un demi-milliard de dollars en argent neuf en six mois aux propriétaires qui sont à peu près 6800 au Québec», insistait-il.