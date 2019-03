Quand tout baigne

J’aurais bien aimé croiser Marc Bergevin après cette belle victoire de son équipe contre les Islanders. Pas pour lui parler, mais juste pour lui voir l’air. Il devait sourire à la pensée que Jordan Weal et Nate Thompson, qu’il a acquis avant l’heure de tombée des transactions, ont joué un rôle important dans ce triomphe crucial.

Les critiques commençaient à se faire entendre relativement à l’acquisition de ces deux joueurs. On se demandait ce qu’ils pouvaient bien avoir de plus que les Matthew Peca, Nicolas Deslauriers, Kenny Agostino, Charles Hudon et Michael Chaput qui, après avoir sué sang et eau pendant des mois pour la cause du Canadien, ont tous été tassés pour faire place aux nouveaux.

Thompson a fait un travail colossal pendant que le Tricolore se défendait à court de deux joueurs en première période. Offensivement, il a obtenu une mention d’aide sur le quatrième but du Canadien marqué par Weal au deuxième engagement.

Weal a participé aussi au premier but du Tricolore inscrit par Joel Armia au cours d’une supériorité numérique en fin de première période, but opportun s’il en fut un.

Match sans faille

En fait, tout baignait pour les troupiers de Claude Julien. En début de deuxième période, Shea Weber a procuré une avance de deux buts aux siens.

Puis, Carey Price a effectué un arrêt du tonnerre aux dépens de Jordan Eberle avant que Jonathan Drouin ne relance l’attaque en direction du territoire des Islanders. Il a relayé la rondelle à Jesperi Kotkaniemi, qui l’a remise à Armia, qui l’a redonnée à Drouin devant le filet.

Un jeu tic-tac-toe !

Quelques instants plus tard, Weal comptait à son tour. Les Islanders ne s’en sont pas remis.

Le Drouin que l’on veut voir

Ce match était la meilleure performance du Canadien contre des adversaires de taille depuis le 7 février, alors qu’il avait disposé des Jets de Winnipeg 5 à 2 au Centre Bell. Drouin avait connu une soirée de deux buts et deux aides.

Sa performance était survenue alors que les reproches fusaient de partout à son endroit. Ça avait recommencé ces derniers jours. Ainsi, mercredi, il s’est présenté à un entraînement facultatif à Brossard et il a été le dernier joueur à quitter la patinoire. Il avait compris qu’il lui fallait quelque chose pour tenter de s’en sortir. Il devait jouer avec émotion et c’est ce qu’il a fait.

Et que dire de Price !

Ses dénigreurs devraient faire leur devoir comme il faut au lieu de dire qu’il n’a jamais rien gagné. Il y a des raisons pour ça. L’ensemble de sa carrière déterminera la place qu’il occupera dans l’histoire. Ça vaut aussi pour un certain Henrik Lundqvist, dont la brillante carrière pourrait prendre fin sans coupe Stanley.

Mais il faut déjà oublier cette victoire. Tout sera à recommencer demain soir face aux Sabres de Buffalo. Puis dimanche en Caroline où les Hurricanes ont été durement ramenés à la réalité par le puissant Lightning de Tampa Bay. En déficit par un but après deux périodes, le Lightning a marqué quatre fois sans réplique en troisième pour l’emporter 6 à 3.

Quelle équipe que le Lightning ! Ça sent la coupe en Floride.