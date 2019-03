Séries de la LHJMQ: le Drakkar vient à bout du gardien des Wildcats

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau est finalement venu à bout du gardien de but Francis Leclerc, vendredi soir, quand il a inscrit un gain dramatique de 2-1, en prolongation, face aux Wildcats de Moncton.

Victorieux dans ce premier match de la ronde huitième de finale, les Nord-Côtiers ont fait face à un cerbère en très grande forme, qui a bien failli gâcher la fête devant les 2188 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Bombardé de 49 rondelles, l’ex-cerbère du Drakkar a été tout simplement fumant dans cette rencontre, qui s’est rendue à la période de surtemps en raison de ses nombreuses prouesses.

Le vétéran Christopher Benoit a finalement tranché le débat, en milieu de quatrième période, quand il s’est emparé d’une rondelle libre dans l’enclave pour soulever la foule avec le filet décisif.

«C’est une grosse victoire d’équipe. Personne n’a arrêté de travailler et nous avons fait les bonnes choses en dirigeant plus de 40 rondelles en direction de Francis (Leclerc). La partie a été juste (fair) et le travail a fini par rapporter», a commenté la deuxième étoile du match.

Outre les nombreux arrêts clés de leur ancien gardien, les membres de l’équipage ont fait face à beaucoup d’adversité même s’ils ont largement dominé (49-19) dans la colonne des tirs au but.

L’efficacité du désavantage numérique explique également ce premier triomphe après avoir permis huit jeux de puissance à l’adversaire, dont cinq au cours de la première période.

«Les gars ont accompli toute une besogne en défensive. Ils sont restés concentrés et ont gardé le focus sur les bonnes choses et je suis très fier d’eux», a enchaîné le pilote Martin Bernard.

Tout comme l’auteur du but gagnant, l’entraîneur-chef a aussi parlé des bonnes choses qui se produisent quand le travail est bien fait. «Les joueurs étaient prêts pour ce match. La foule a été incroyable derrière nous et on se concentre maintenant sur le deuxième», a ajouté le patron derrière le banc.

En bref

Nathan Légaré a inscrit le premier but de séries en deuxième période...

Charles-Antoine Giguère a sonné la réplique des Wildcats, qui ont perdu les services de leur meilleur marqueur, Jakob Pelletier, en première période...

Le défenseur Jordan Spence a également été blessé durant la période d’échauffement...

Les deux équipes se retrouvent, samedi après-midi, pour le match numéro deux de la série.