Les Canadiens Bianca Andreescu, Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic ont tous accédé au troisième tour du tournoi de Miami, vendredi.

Andreescu a signé une neuvième victoire consécutive en défaisant l’Américaine Sofia Kenin en deux manches de 6-3 et 6-3.

L’Ontarienne de 18 ans, qui occupe le 24e rang mondial, a profité des difficultés de son adversaire pour boucler la rencontre en 1h30 min. En effet, l’Américaine de 20 ans, 34e au monde, n’a pas connu son meilleur match. En plus de multiplier les fautes directes en fond de terrain, Kenin a été brisée à six reprises et a commis sept doubles fautes, dont la dernière sur point de match.

Étoile montante du tennis américain, Kenin avait défait Andreescu à la fin du mois de février en demi-finale du tournoi d’Acapulco.

À son prochain match, la Canadienne pourrait retrouver l’Allemande Angelique Kerber, qu’elle avait vaincue dimanche dernier en finale du tournoi d’Indian Wells. La quatrième joueuse mondiale devra d’abord vaincre la Tchèque Karolina Muchova, 113e au monde, avant d’obtenir son match-revanche face à Andreescu.

Auger-Aliassime et Raonic avancent aussi

Plus tard en journée, Félix Auger-Aliassime a également obtenu son billet pour le troisième tour en s’imposant en trois manches de 6-4, 4-6 et 6-0 devant le Hongrois Marton Fucsovics, 36e raquette mondiale.

Le Québécois de 18 ans, 57e au monde, a converti l’unique point de bris qu’il a obtenu en première manche, au 10e jeu, pour prendre les devants un set à zéro. Après avoir laissé filer une avance de 4-2 au deuxième set, Auger-Aliassime est revenu en force au troisième en remportant six jeux consécutifs.

Le natif de Montréal affrontera au prochain tour le gagnant du match entre le Polonais Herbert Hurkacz et l’Autrichien Dominic Thiem, quatrième joueur mondial et vainqueur du tournoi d’Indian Wells dimanche dernier.

Pour sa part, Milos Raonic a profité de l’abandon de l'Allemand Maximilian Marterer pour passer au troisième tour. Le Canadien de 28 ans, 14e joueur mondial, n’a toujours pas joué depuis le début du tournoi puisqu'il avait obtenu un laissez-passer en ronde initiale.

Au prochain tour, il affrontera le Britannique Kyle Edmund, 22e au monde.